Les conseillers entérinent la 1ère partie du PLF 2021

Au cours d’une réunion tenue mercredi soir, 8 députés ont voté pour la première partie du projet et 3 l’ont rejetée.

Quelque 202 propositions d’amendements au PLF 2021 ont été reçues des différents groupes parlementaires, dont l’essentiel portait sur l’exonération des médicaments utilisés actuellement dans les traitements contre le coronavirus de la TVA à l’importation, l’Introduction des sportifs de façon progressive à l’Impôt sur le Revenu (IR) à un taux raisonnable, l’amélioration du statut des auto-entrepreneurs en augmentant les plafonds de chiffre d’affaires pour attirer et encourager le maximum de personnes, la prolongation de l’exonération et la réduction des droits d’enregistrement des actes d’acquisition de biens immobiliers jusqu’à fin 2021, et élargir les actes d’acquisition de locaux commerciaux ou professionnels à cet avantage fiscal, à travers une réduction de 50% des droits d’enregistrement pour des valeurs d’achat ne dépassant pas le 1 million de dirham (MDH) (Le PLF actuel limite cet avantage fiscal à fin juin 2021), ou encore réduire de 50% de l’IS pour les projets d’investissement dans l’économie verte ou dans la recherche et développement…

Cependant, seuls 24 de ces amendements ont été retenus lors du vote tenu, en présence de Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration à la Chambre des Conseillers.

La journée du 5 décembre sera consacrée au vote de la première partie du PLF-2021, à la discussion des projets de budgets sectoriels de la part des groupes et du groupement ainsi qu’à la réponse du gouvernement. Il sera également procédé au vote de la deuxième partie dudit projet conformément à l’article 53 de la loi organique 130.13 relative à la loi de finances, puis au vote du PLF dans sa globalité.