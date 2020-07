Les Conseillers valident sans éclats le projet de loi de finances rectificative 2020

Approuvé par 29 députés et rejeté par 13 autres avec abstention de 4 membres, le projet n’a pas fait l’unanimité parmi des groupes parlementaires à la Chambre des Conseillers. Alors que les groupes de la majorité voient en ce projet un exercice démocratique, l’opposition estime que le projet porte sur des mesures limitées en termes d’impact économique et social. Dans ce sens, le chef du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI), Mohamed El-Bakkouri, a relevé que le projet de Loi de finances rectificative intervient dans un contexte difficile, soulignant qu’il constitue un exercice démocratique important pour l’institution parlementaire.

La période de préparation de ce PLFR a été marquée par de nombreuses incertitudes, ce qui a affecté son contenu, lequel n’est qu’un simple regroupement de l’ensemble de mesures prises pendant la phase de crise, a-t-il fait observer, mettant l’accent sur la nécessité de faire confiance au potentiel et aux capacités du Royaume et de chercher des solutions qui génèrent de la richesse afin de surmonter la crise qui nécessite un consensus, au regard de cette situation difficile et inédite.

Pour sa part, le chef du groupe socialiste, Abdelhamid Fatihi, a indiqué que la discussion du PLFR se veut un moment de réflexion et de préparation responsable pour gérer l’impact de la crise sanitaire sur l’économie nationale et une occasion de penser aux volets phares institutionnel, politique, économique, financier et social et de créer de nouveaux modes de prise de décision économique et financière dans le pays. « Le projet n’est qu’une actualisation des hypothèses de base de la loi de Finances 2020 et une correction des équilibres rompus par la pandémie. Il s’agit donc d’un projet de gestion du restant de l’exercice, et le projet de loi de Finances 2021 servira de cadre pour le démarrage effectif de la lutte contre les effets de la crise », a t-il dit.

Le chef du groupe haraki, Mbark Sbai, a, quant à lui, souligné qu’en dépit des efforts déployés, cette étape nécessite des décisions stratégiques pour instaurer l’équilibre territorial, régional et social en matière de planification et de prise de décision, l’orientation des investissements publics vers les territoires marginalisés et l’adoption d’un plan de développement inclusif orienté vers les zones rurales et montagneuses, à travers des programmes, des fonds et des comptes spéciaux relatifs à la mise à niveau et au développement de ce milieu stratégique, qui est une source de richesses sans pour autant bénéficier de ses revenus.

Lhou Marbouh, du groupe Authenticité et modernité, a indiqué, lui, que le PLFR n’est pas seulement une occasion pour reconfigurer les priorités du gouvernement, mais c’est surtout une opportunité d’inspirer espoir, vie et confiance dans les tissus économique et social nationaux, notant que la loi de finances rectificative devrait constituer un cadre de relance permettant une revue du système des recettes et dépenses de l’État et la préparation d’un cadre budgétaire compatible avec les circonstances exceptionnelles de la pandémie. Il a, en outre, mis l’accent sur le maintien des équilibres macroéconomiques du Royaume, soulignant que le projet ne répondait pas à la possibilité de baisse de la note souveraine nationale et de perte de l' »Investment grade », ce qui compliquerait la structure de la dette extérieure et aggraverait le coût de la dette nationale.

Une opposition dépassée

Le président du groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Égalitarisme, Abdeslam Lebbar, a affirmé que le PLFR n’a pas jeté les bases des mesures à même de protéger les valeurs de solidarité et renforcer la citoyenneté, estimant que ce « projet n’est pas à la hauteur de cette échéance historique, malgré la prise en compte de quelques propositions émanant du parti », en se contentant des mesures limitées qui n’apportent pas le changement escompté. Et d’ajouter que le PLFR s’est limité à intégrer certaines décisions prises lors du confinement sanitaire, à mettre à jour les hypothèses et à ajouter des modifications légères au niveau des budgets de certains départements ministériels, sans pour autant prévoir des mesures fiscales, avec des retombées tangibles en matière du sauvetage des entreprises sinistrées et de la promotion du produit national et du label « Made in Morocco ».

Le coordinateur du groupement de la Confédération démocratique du travail (CDT), Mbarek Sadi, a quant à lui appelé le gouvernement à tenir ses engagements à travers la concrétisation des recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité, dans le cadre d’une loi qui consolide l’équité fiscale et le rôle de l’État-providence, pour que tout le monde contribue sur un pied d’égalité aux recettes fiscales. « Le gouvernement est appelé à réviser les accords de libre échange (ALE) qui nuisent au produit national et qui aggravent le déficit de la balance commerciale », a-t-il ajouté.

Pour Abdellatif Ouammou du parti du progrès et du socialisme, le PLFR est dominé par la dimension technique et manque de créativité pour s’adapter aux défis futurs imposés par la pandémie, notant que le gouvernement tend, à travers ce projet, vers une politique d’austérité au détriment d’une politique de relance de l’économie. Et d’expliquer que le parti attend du gouvernement, dans cette conjoncture, l’annonce d’une politique de relance de l’économie au lieu des mesures qui ne tiennent pas compte de la profondeur de la crise compliquée dont souffre l’économie du Royaume.

Par ailleurs, Amal El Omari présidente du groupe de l’Union marocaine du travail (UMT), a estimé que l’absence du pré-dialogue et de la concertation autour des grandes orientations avec les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes compromet la légitimité démocratique du PLFR, qui devient ainsi un simple document technique soumis au principe des équilibres comptables. Le PLFR a apporté quelques mesures à horizon limité en termes d’impact économique et social, a-t-elle soutenu, insistant « qu’au moment où le pari est sur la promotion du produit national, le PLFR s’est contenté de relever les tarifs douaniers sur les importations de 30% à 40%, malgré l’efficacité limité de cette mesure sur le plan économique, vu l’existence des ALE avec la majorité des pays importateurs au Maroc ».

Satisfecit patronal

Allié de choix dans la gestion de crise sanitaire, Youssef Mouhyi qui porte la voix de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) chez les conseillers a qualifié le PLFR de « positif », dans la mesure où il garantit la continuité du fonctionnement des comptes publics et le traitement des nouvelles problématiques induites par la crise sanitaire, réitérant la détermination de l’organisation patronale à changer les règles conventionnelles de la gestion budgétaire et appelant à une nouvelle approche pour soutenir l’entreprise nationale sans baisser le niveau habituel des investissements publics, malgré la chute attendue de l’ensemble des recettes fiscales et douanières.

Dans sa présentation, le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, avait affirmé dans sa réponse aux interventions de groupes et groupements parlementaires lors de la discussion générale du PLFR à la Chambre des conseillers que ce projet de loi vise à mettre en place des mécanismes de soutien à même d’assurer la reprise progressive de l’activité économique et la préservation de l’emploi ainsi que des mesures pratiques pour améliorer l’efficacité de l’administration. Ledit projet repose sur trois piliers principaux, à savoir l’accompagnement de la reprise progressive de l’activité économique, la protection de l’emploi et l’accélération de la mise en œuvre des réformes administratives.

Dans ce sens, il a affirmé que les budgets des secteurs sociaux n’ont subi aucune diminution, ajoutant que ce projet de loi accorde la priorité à la mise en œuvre des engagements dans les domaines de la santé, l’éducation, la lutte contre les disparités sociales et spatiales, outre le développement rural et la lutte contre les effets de la sécheresse. Et d’ajouter que le gouvernement a interagi, en toute objectivité, avec les amendements proposés, notant que tous les membres de la Commission des finances se sont accordés sur un amendement important permettant aux citoyens à faible revenu d’accéder au logement social et au logement à faible coût dans cette conjoncture difficile.