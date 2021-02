Les « contractuels« s’accrochent toujours à leur principale doléance, l’intégration pure et simple dans le statut de la fonction publique auprès de ministère de l’éducation nationale. Mais il est vrai que le cahier revendicatif ne concerne pas que ce seul point nodal qui anime un conflit avec la tutelle depuis 2016, année au cours de laquelle l’adoption du recrutement régional au Maroc a été faite. Certes, plusieurs réunions engageant le MEN et les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement, en plus de la coordination des « contractuels », ont eu lieu. Sans pour autant aboutir.

Pour la coordination nationale des enseignants recrutés par contrat auprès des AREF, le combat se poursuivra pour mettre fin au « plan de contractualisation« , et assurer l’intégration à la fonction publique auprès du ministère de l’éducation nationale des enseignants. La coordination fait valoir la légitimité de son combat en vue de garantir « un droit légitime » à tous les enseignants du secteur public, au même titre que leurs confrères qui bénéficient du statut de la fonction publique. Et de souligner que les AREF n’ont pas le droit de recruter des enseignants, vu que la loi 00-07 portant création des AREF ne leur donne pas ce droit. Plus, les enseignants de la coordination font valoir la constitution qui accorde le droit à n’importe quel diplômé d’intégrer la fonction publique.

En face, la tutelle, comme le gouvernement d’ailleurs, mettent en avant la politique de régionalisation avancée que le gouvernement souhaite adopter, ou encore la contrainte de diminuer la masse salariale de la fonction publique de manière générale, pour fuir tout règlement de ce dossier qui empoisonne l’école publique.

Interpellé par le groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des représentants sur la poursuite des grèves des enseignants contractuels et ses répercussions sur l’année scolaire en cours, Saïd Amzazi, ministre de l’éducation nationale a annoncé que son département, et depuis mars 2019, a mis fin à l’ère des contrats, indiquant que «le recrutement régional a été établi en adoptant le statut régional».

Le ministre de l’Éducation nationale a indiqué qu’au cours du mois de mai 2019, un dialogue a été lancé avec les parties concernées dans le but de régler le statut de ses enseignants, soulignant qu’il y a une similitude avec les fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, avec deux points inclus dans les discussions, à savoir la mobilité nationale. Ce dernier point représente d’ailleurs l’une des revendications phares des enseignants « contractuels » et dont ils ne bénéficient pas.

Ainsi, et concernant la mobilité nationale, S. Amzazi a révélé que dans le cadre de l’indépendance des académies régionales (AREF), il a été proposé d’élaborer une procédure spéciale d’échange entre académies en cas de situations exceptionnelles, tandis que pour le deuxième point lié à la pension, le ministre a précisé qu’elle est en négociation dans le cadre du dialogue avec les parties concernées, et qu’il y a un travail en cours avec le ministère des Finances pour régler cette situation dans les plus brefs délais.

On est donc face à un dialogue de sourds. Car les solutions préconisées par la tutelle ne semblent pas trouver écho auprès des contractuels.