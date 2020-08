Les convois US toujours attaqués en Irak

Il s’agit d’un convoi de soutien matériel et technique, a fait savoir Sky News Arabia. Les forces de l’ordre ont bouclé le périmètre et ont ouvert une enquête, selon les médias locaux.

Le convoi transportait de l’équipement pour l’armée américaine, a annoncé le chef de la police locale. Selon lui, les véhicules se dirigeaient depuis Bagdad au port de Bassorah.

Depuis l’assassinat le 3 janvier dans un raid américain à proximité de l’aéroport de Bagdad du dirigeant du Hachd al-Chaabi, Abou Mahdi al-Mohandes, au côté du chef de la force al-Qods des gardiens de la révolution iranienne le général Qassem Soleimani, et de dix éléments irakiens et iraniens, la présence des forces américaines et étrangères en Irak est de plus en plus contestée.

Leur départ avait été réclamé dans une résolution votée le 5 janvier dernier par le parlement irakien, demandant au gouvernement irakien de mettre fin à la demande d’aide à la coalition qui prétend lutter contre Daech.