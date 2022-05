« Les couleurs d’Al Aqsa » : Des prix pour que vive Al Qods

Le premier prix a été décerné aux élèves Ayoub Tijani et Farouk Benmohamed, du secondaire-collégien «Manarat Al Firdaouss» de la ville de Khemisset, alors que le deuxième prix a été remporté ex æquo par Islam Banit du secondaire-collégien «Ibn Al-Muqaffa» et Adam Bouizar du lycée militaire, tous deux de la ville de Kénitra. Le troisième prix a été partagé par Hayat Belyouna du secondaire-collégien «Al Yasamine» de Sidi Slimane et Aya Ibn Achafi de l’école primaire «Manarat Al Firdaouss» de Khemisset.

La cérémonie de remise des prix a été organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, s’est déroulée en présence de Mohamed Salem Cherkaoui, directeur en charge de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, de Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, ainsi que plusieurs personnalités issues du monde diplomatique et associatif.

M. Cherkaoui a souligné la portée du Prix qui vise à couronner les créations artistiques en matière de dessin et de coloriage réalisées par des étudiants du Maroc et d’Al Qods. «Les tableaux qui ont suscité l’intérêt du jury reflètent les émotions des participants envers Al-Qods, une ville où les symboles spirituels et civilisationnels des trois religions monothéistes cohabitent en toute harmonie», a-t-il ajouté.

De son côté, C. Benmoussa a salué l’importante participation à cette «initiative d’une grande ampleur, porteuse de valeurs nobles et ayant pour objectif de sensibiliser sur la place d’Al Qods».

La cérémonie a en outre été marquée par la signature d’un protocole de coopération entre l’Agence et l’AREF, pour l’organisation de la quatrième édition du concours Couleurs d’Al Aqsa.