Les CRI ont contribué à la création de 20.466 nouvelles entreprises en 2020

Présidée par le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, la 4è réunion de la commission interministérielle de pilotage de la réforme des CRI a été consacrée à l’examen du bilan du plan d’action annuel des CRI au titre de l’année 2020 et des indicateurs d’évaluation de leur performance, conformément aux dispositions de la loi n° 47-18 portant réforme des CRI et création des Commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI), outre l’examen des recours déposés par les investisseurs concernant les décisions des CRUI.

Ces centres, ajoute la même source, ont accompagné plus de 4.000 investisseurs dans les étapes d’étude et de conception du projet et de constitution et dépôt des dossiers d’investissement, notant que les indicateurs révèlent que le délai moyen pour l’étude des dossiers d’investissement finalisés et la prise de décision à leur égard par la CRUI, ne dépasse pas 20 jours. Près de 60% des dossiers ont été approuvés. Les CRUI, pour leur part, ont tenu 705 réunions au cours de cette année, soit une hausse d’environ 141% par rapport à 2019, souligne le communiqué, relevant que 1.499 projets d’investissement ont été approuvés au cours de cette période, pour une enveloppe totale estimée à 151 milliards de dirhams et qu’environ 153.000 emplois devraient être créés.

Par la suite, les membres de la Commission ont suivi un exposé détaillé sur le bilan des CRI une année après la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de ces structures les transformant en établissements publics, la création des CRUI, la simplification des procédures relatives à l’opération d’investissement, l’application du nouvel organigramme des centres, la mobilisation des ressources humaines, des moyens de fonctionnement et des infrastructures d’accueil nécessaires pour les CRI. Ils ont également pris connaissance d’un nombre de propositions pratiques pour améliorer et évaluer la performance des CRI. Les membres de la Commission ont également examiné une série de recours soumis à l’encontre des décisions négatives émises par les CRUI, avant d’en trancher conformément aux dispositions juridiques en vigueur, précise le communiqué. Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, du ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, des secrétaires généraux et des représentants des départements ministériels membres de la Commission.