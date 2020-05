Les dates des examens du Bac sont connues 

Ainsi, les épreuves du bac pour les branches lettres et sciences humaines et enseignement originel auront lieu à partir du 3 juillet, a annoncé Saaid Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche scientifique et technique,. Les élèves des branches scientifiques et techniques et le baccalauréat professionnel, passeront leurs examens les 6 et 8 juillet.

On signalera par ailleurs que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a fait un geste envers les candidats au bac en lançant, dès lundi 18 mai, une campagne exceptionnelle pour l’obtention des cartes d’identité nationales électroniques (CINE).

Auparavant, intervenant devant la chambre des représentants le 12 mai dernier, le ministre avait annoncé le report de la reprise physique des cours au sein des établissements scolaires jusqu’au mois de septembre.