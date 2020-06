Les démocrates US critiquent la politique annexionniste d’Israël

Adressée à Netanyahu, au ministre de la Défense Benny Gantz et au ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, la lettre appelle Tel-Aviv de mettre fin à son plan, affirmant qu’il réduirait la possibilité d’une solution à deux Etats et porterait atteinte aux liens entre Israël et l’Amérique.

« En tant que partenaires engagés dans le soutien et la protection de la relation spéciale États-Unis-Israël », indique la missive, « nous exprimons notre profonde inquiétude quant à l’intention déclarée d’aller de l’avant avec toute annexion unilatérale du territoire de la Cisjordanie, et nous demandons instamment à votre gouvernement de reconsidérer ses plans en ce sens ».

La lettre a été conçue par Ted Deutch, membre du Congrès de Floride, et Brad Schneider, membre du Congrès de l’Illinois, deux des plus fervents membres du Congrès pro-israélien, qui critiquent rarement l’État juif.

Il a été signé par un certain nombre de démocrates puissants et éminents de la Chambre des représentants, dont le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, le président de la commission judiciaire, Jerrold Nadler, la députée de Floride, Debbie Wasserman Schultz, et le membre du Congrès du Maryland, Jamie Raskin. Pas un seul républicain ne les a rejoints.

« Une annexion unilatérale mettrait probablement en péril les progrès significatifs d’Israël en matière de normalisation avec les Etats arabes à un moment où une coopération plus étroite peut contribuer à contrer des menaces communes », ont averti les législateurs. « Une annexion unilatérale risque d’entraîner une insécurité en Jordanie, avec de sérieux risques annexes pour Israël ».

La semaine dernière, le roi Abdallah II de Jordanie a tenu une série de téléconférences avec des membres du Congrès pour dénoncer l’initiative israélienne, affirmant qu’elle entraînerait une instabilité accrue dans la région et renforcerait le Hamas, dans la bande de Gaza.

Les députés ont également déclaré que « l’annexion unilatérale pourrait créer de sérieux problèmes pour Israël avec ses amis européens et d’autres partenaires dans le monde. Nous ne voyons pas comment ces risques aigus pourraient servir les intérêts à long terme d’un Israël fort et sûr ».

Tel-Aviv entend étendre la souveraineté israélienne aux quelque 30 % de la Cisjordanie alloués à Israël dans le cadre du «Deal du siècle» proposé par Donald Trump, qui comprend l’ensemble des 132 implantations israéliennes et la totalité de la vallée du Jourdain.

Kellyanne Conway, une des principales conseillères de Trump, a déclaré mercredi que le président américain aurait bientôt une « grande annonce » concernant les mesures d’annexion prévues par Israël. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a laiss entendre que Jérusalem était libre d’adopter les politiques qu’il souhaitait. « Les décisions concernant l’extension de la souveraineté israélienne à ces endroits sont des décisions que les Israéliens doivent prendre », a-t-il déclaré en réaction aux condamnations par la l’ONU et la Ligue arabe de l’annexionnisme d’Israël.