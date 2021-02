Les démonstrations de force de l’armée algérienne sont-elles crédibles ?

Pour évaluer puissance et force de frappe de n’importe quelle armée, il faut avoir à l’esprit les critères fondamentaux de l’exercice d’évaluation. Généralement, on met en évidence cinq repères. Le premier a trait à la doctrine, liée à l’Histoire du pays. S’ensuivent l’efficacité du renseignement, la performance du commandement, la maîtrise du théâtre des opérations, le moral des troupes, le budget alloué à la défense et l’état de l’armement.

Doctrine hybride de l’Anp

Rappelons que la doctrine de l’Armée nationale populaire algérienne a été élaborée, en 1957, par le Comité d’Organisation militaire (COM), dirigé par le Colonel Abdelhafid Boussouf. La charte du Premier novembre 1954 qui appelle à la résistance militaire contre l’occupant a été suivie par le manifeste du congrès tenu dans la vallée de la Soummam en 1956. Les principaux objectifs qui en résultent sont la création d’une république algérienne démocratique et populaire, la primauté du politique sur le militaire et celle de l’intérieur sur l’extérieur. Cette doctrine va être battue en brèche par le premier noyau du service algérien de renseignements, le COM. Devenu ensuite Ministère de l’armement et des liaisons générales, le MALG, toujours sous la direction du Colonel Abdelhafid Boussof, père spirituel du renseignement algérien. Il va fonder une autre doctrine après avoir liquidé les intellectuels et politiques du FLN, à leur tête Abane Ramdane. Ce dernier fut étranglé dans le Nord du Maroc des propres mains du colonel Boussouf, alias si Mabrouk. La culture faite de violence et de putsch est née.

Comprendre la doctrine de l’Anp

Vu l’hétérogénéité des populations du Maghreb central et en l’absence d’identité solide et de référence qui les soudent, le colonel Boussouf croyait que seules la force et la violence finiront par harmoniser les régions et les cultures et ce quels qu’en soient le prix et les sacrifices.

À partir de ce postulat, les services de renseignement algériens pendant la guerre de libération vont créer une armée de toute pièce non pas pour défendre les frontières héritées du colonialisme mais pour mater l’intérieur et couper l’herbe sous les pieds des maquisards de l’intérieur et de la guérilla urbaine. Pour ce faire, les services de renseignements algériens agitent l’épouvantail de la menace extérieure ou complot permanent. Ce dogme est au cœur de la doctrine du système politique actuel qui n’arrive pas à renouveler sa propagande.

Ajoutons que les doctrinaires de ce projet ont réussi tant bien que mal à s’accaparer de l’Algérie indépendante : à partir de l’armée des frontières, basée au Maroc et en Tunisie, ils vont envahir l’Algérie en semant la mort et un désordre que l’histoire n’a pas encore dévoilé. Le feuilleton des putschs a débuté en 1958 et ne s’est jamais limité dans le temps et l’espace. Fin septembre 1962, nouveau putsch, l’armée des frontières de Boumedienne-Boukharouba, avec dans ces bagages Ben Bella, s’empare d’Alger, tue plusieurs centaines de fedayins et s’empare du pouvoir avec la complicité des puissances étrangères dont la France gaulliste. À cet effet, de nombreux intellectuels de gauche veulent bien croire que l’armée est la charpente autour de laquelle la nouvelle identité algérienne va se construire par l’arbitraire et par la peur sans oublier la corruption et le clientélisme.

Selon cette doctrine, le service de renseignement va créer l’ANP et celle-ci créer l’Etat. Par voie de conséquence, il devient pendant 62 ans le véritable cerveau de régulation des rouages de l’État et de la population. Dans chaque cellule administrative, sociale, économique, culturelle et cultuelle, on trouve un représentant du DRS surpassant même les paradigmes du KGB. On parle de deux millions et demi de membres formels ou informels encadrant la population en tant que gardiens du Temple. Le patron du MALG savait que le peuple algérien resterait hétérogène et divisé en plusieurs ethnies, régions et appartenance et que seuls l’Anp et son service de renseignement pourraient souder cette mosaïque et créer l’harmonie d’une Algérie nouvelle dont les frontières ont été tracées par le colonialisme français. C’est sur cette base que la doctrine de l’armée algérienne s’est fondée, sur fond de tension permanente et diffuse, en propageant la théorie de la menace et du complot extérieur : France, Maroc, impérialisme international et actuellement Israël.

Cette position de l’ANP traîne derrière elle les séquelles de la guerre froide qui est toujours en vigueur. À titre d’exemple, rappelons que les décideurs de l’Anp vont toujours manipuler un double discours contradictoire et antinomique : le discours destiné à la population selon lequel la révolution algérienne est menacée dans ses fondements, ce qui nécessite un appel au quotidien à la cohésion sociétale contre un ennemi proche et lointain souvent imaginaire. L’autre facette du discours continue à tisser dans le secret des liens étroits avec les prétendus ennemis (États-unis, France, Israël …). Par exemple, l’armée algérienne a caché ses accords avec la France au sujet des expérimentations nucléaires et biologiques dans le Sahara central ayant continué jusqu’en 1977 avec le pouvoir soi-disant révolutionnaire de Houari Boumedienne en collaboration des officiers israéliens.

La survie du système politique algérien, lequel rappelle à bien des égards celui de l’entité israélienne, l’armée ayant engendré l’Etat, s’est réalisée au fil du temps grâce à la sécurité militaire (dite aussi « Sport et Musique ») dont la mission principale était le quadrillage territorial de l’Algérie, le contrôle et la soumission de la population par la terreur, l’infiltration et la délation. La mainmise sur l’élite, politique, associative, culturelle et religieuse, alimente les services de renseignements d’une banque de données sur tous les Algériens.

Influence du DRS à l’étranger

Au niveau extérieur, le DRS a tracé une géopolitique propre à sa vision selon laquelle la zone de sécurité nationale de l’Algérie (Hinterland) s’étendrait de Dakar au Caire. Tout changement dans cette aire devant être accepté ou avorté par Alger. Sa diplomatie qui n’est que le bras extérieur des services semble offensive durant l’ère de Boumediene qui lui a permis de se faire beaucoup de clients et d’alliés parmi les non-alignés et, surtout, les pays africains les plus pauvres et fraichement indépendants, par le biais d’un discours révolutionnaire attrayant par la corruption (mallettes de pétrodollars).

Mais ce système allait se heurter, le 5 octobre 1988, à un soulèvement populaire écrasé dans le sang par l’armée : 500 morts reconnus au moins. C’est le début de la décadence de la SM qui a été remplacée par le Département du renseignement et de la sécurité, le fameux DRS piloté par le non moins visible général Mohamed Mediene, alias Toufik, qui se fait passer, grâce à la rumeur bien distillée dans l’opinion, pour le dieu de l’Algérie.

Face aux urgences ressenties par le système, ce changement s’est accompagné par le système politique d’une pseudo-libéralisation de la vie publique : multipartisme, économie de marché, liberté d’expression, apaisement au niveau régional avec la création de l’UMA (Union du Maghreb). Notons que le système politique algérien s’est toujours appuyé sur trois piliers essentiels : une présidence forte, un département du renseignement qui verrouille et divise pour régner, et un état-major solide et homogène, fort de ses six régions militaires qui, avec le temps, ont mué en autant de principautés. Mais cette ouverture a débouché sur un fait inédit. Le Front de libération nationale (FLN), parti unique qui faisait la pluie et le beau temps a été démonétisé au profit des Islamistes du Front islamique du salut (FIS) et de la résurgence identitaire kabyle avec la percée du Front des forces socialistes (FFS). Face à pareille victoire électorale qui a déséquilibré le système, un putsch a été organisé contre le Président Chadli Benjedid avec l’annulation des résultats des consultations électorales et la proclamation de l’état d’urgence. Ce chamboulement a été orchestré par les officiers et sous-officiers issus de l’armée française qui n’ont intégré les circuits de l’ALN que durant le dernier quart d’heure de la présence française en Algérie. Ils ont été mis à profit pour servir d’instructeurs pour les maquisards. Leur entrée dans les rangs a suscité un grand mécontentement parmi les Moudjahidines authentiques qui, par pureté révolutionnaire, ont cherché à les éliminer du circuit en menant des coups d’État avortés contre Benbella et Boumediene, accusés de traîtrise. Les cas du colonel Tahar Zbiri, réfugié au Maroc, et du colonel Mohammed Ramdane Chaabani, le plus jeune colonel de la Révolution algérienne fusillé par ses frères d’armes, sont symptomatiques de cet état d’esprit d’omerta. A l’issue de ces passe-d’armes, à partir de 1984, ce sont les « caporaux de France », promus généraux, qui ont eu gain de cause. D’où le basculement de l’Algérie dans l’horreur de la décennie rouge. L’essentiel pour eux, guidés en cela par des facteurs exogènes, était de sauver le système plutôt que de défendre la cause du peuple. Avec l’aval du DRS, le général Khaled Nezzar, ministre de la Défense de l’époque, allait s’appuyer sur Mohamed Laamari, chef d’état-major, créateur des « Ninjas », forces spéciales de 60.000 hommes, Laarbi Belkheir, alias Le Cardinal, ministre de l’Intérieur, le général Mohamed Mediene, le général Touati, alias le Cerveau (Al Moukh), et bien d’autres, allaient dérouler la machine infernale de la répression qui, dans sa férocité, a engendré des milliers de morts et de disparus, ainsi que des dizaines de milliers d’exilés. Ces derniers allaient ceinturer les grandes métropoles européennes en favorisant la naissance du salafisme qui constitue une véritable menace pour la stabilité de toute l’Europe.

Cette oligarchie militaire avec tous ses symboles n’allait pas réussir à relever le défi de doter l’Algérie d’une façade civile qui puisse lui procurer une certaine légitimité. Echec qui s’est traduit par l’assassinat en direct de Mohamed Boudiaf, fondateur du FLN, lui aussi exilé au Maroc, rappelé par la junte pour occuper la magistrature suprême. Cette manœuvre visait l’octroi au régime d’une certaine légitimité historique. Un autre fiasco sera confirmé par la démission du poste de chef de l’État suivant, le Général Lamine Zeroual, un des rares officiers issus de l’Aln, originaire du fief de recrutement l’armée Batna-Tebessa-Souk Ahras (BTS). Les militaires déserteurs de l’armée française (DAF), cherchaient toujours une figure historique ayant un lien avec l’ALN pour jouer le rôle de gradé de service. Pour l’Histoire, l’exécution de M. Boudiaf n’a jamais été élucidée alors que tous les observateurs pensent que sa liquidation est la résultante de sa volonté de trouver une solution politique au différend maroco-algérien avec le Roi Hassan II et de lutter contre la corruption qui gangrène le système.

Déséquilibre des piliers du système

Par ailleurs, la menace brandie face aux généraux qui ont sévi durant la décennie noire, de les trainer devant le tribunal pénal international, TPI, pour crimes contre l’humanité et génocide, les obligea à faire appel, une fois de plus, à Abdelaziz Bouteflika, en exil aux Emirats arabes unis, pour lui faire jouer le rôle de sauveur en faisant, par là-même occasion, réactiver son carnet d’adresses et ses réseaux internationaux.

Désormais, l’Algérie allait vivre au rythme des mandats de Bouteflika. Avec une manne pétrolière considérable et un discours populiste, le système allait « s’acheter » la paix sociale et garantir l’immunité pour les coupables de « la décennie rouge ». Le machiavélisme de ce président l’a poussé à démanteler petit à petit le DRS et placer ses hommes de confiance au niveau de tous les rouages de l’État, avec les avantages bien compris, en créant une inflation de hauts gradés et en favorisant les officiers et les cadres de l’Ouest. Le DRS va connaître une troisième désarticulation systémique face à un Président qui régnait sans partage (1999-2012).

Rappelons que le secret de la cohésion des Algériens est le fruit du travail de 2,5 millions d’agents du DRS éparpillés dans tout le territoire et disséminés dans tous les rouages de la vie du pays. C’est sur ce réseau complexe que devait s’appuyer le frère du Président, Saïd Bouteflika, pour assumer la charge de Président et patron des services de renseignements baptisés, cette fois, DSS, alors que sa fonction officielle était conseiller du Président pour le numérique. C’est ce professeur d’informatique qui allait commencer à gérer la valse des responsables, civils comme militaires, en s’appuyant sur une mafia politico-financière nourrie aux mamelons de la rente. Devenu incontournable, il allait s’attirer les grâces de l’ANP, l’autre pilier fort du système, pour étêter le DRS, et le démembrer en le subdivisant en plusieurs directions cloisonnées, réparties entre la Défense et la gendarmerie, en créant la Direction de la sécurité des services, police politique rattachée directement au Palais présidentiel. Autant dire que la DSS devait fidélité et obéissance au seul Saïd Bouteflika.

Mais l’erreur fatale qui allait faire éclater au grand jour la déconfiture du système sera la présentation d’A. Bouteflika pour un 5ème mandat. Cette évolution des plus inattendues au regard de l’état de santé du candidat a mis le feu aux poudres. Le Hirak algérien est né. Le Président devait alors démissionner sans pour autant calmer la rue. L’équilibre du système politique fondé sur ses trois piliers s’est rompu. D’où le retour en force de l’armée algérienne qui, depuis, domine la scène politique.

Abderrahmane Mekkaoui

Politologue