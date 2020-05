Les députés font appel au CESE pour évaluer les conséquences de la pandémie

Réuni mercredi, le Bureau de la Chambre des représentants a notamment déclaré avoir examiné l’objet de cette demande, formulée par certains présidents de groupes parlementaires concernant l’avis du CESE sur les répercussions économiques et sociales du Coronavirus au Maroc, avant de décider de la renvoyer à ladite institution.

Le Bureau dont les travaux sont présidés par Habib El Malki précise en effet que le groupe parlementaire PJD de la première Chambre a envoyé un mémorandum pour demander une consultation du CESE, afin qu’il puisse fournir aux députés des données sur l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’activité économique, sociale et environnementale au Maroc.

Quant aux raisons de cette demande, le Bureau a expliqué que le groupe parlementaire de la majorité « a tenu compte du rôle des organes consultatifs dans l’amélioration de la décision politique et administrative, grâce aux informations qu’elle fournit », et qu’il s’attend à ce que le Conseil présidé par Ahmed Reda Chami « rende plus claires les décisions politiques, économiques, sociales, administratives ou autres, dans l’objectif de réduire l’impact de la pandémie et de la grande dépression qui a frappé l’économie mondiale sur l’économie nationale ».