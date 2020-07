Les détournements de l’aide humanitaire aux camps de Lahmada persistent

Dans les camps, les populations sont des pions politiques exploités par le Polisario, affirme Eutoday. L’aide humanitaire en est le facteur prépondérant « trop souvent volée et vendue » pour soutenir les objectifs militaires et politiques du Polisario et construire des fortunes personnelles. Ces détournements servent en outre à entretenir et maintenir un arsenal militaire qui comprend des chars lourds et des missiles sol-air (l’Union soviétique étant un des premiers fournisseurs d’armes au Polisario et un rapport expurgé de la CIA confirme que le groupe a également reçu une aide militaire cubaine).

Eutoday cite le témoignage de Mohamed Chérif Laroussi Ahmed Salem, ancien militant du Polisario et militant expérimenté des droits de l’homme qui a personnellement assisté à une aide alimentaire de l’UE en vente sur les marchés mauritaniens ainsi que dans le sud de l’Algérie Il a expliqué comment cette aide alimentaire vitale est détournée depuis le port d’Oran jusqu’à sa destination à Tindouf où même les ayant droits n’en bénéficient pas. L’Algérie si elle n’est pas l’initiatrice du détournement de l’aide alimentaire en est pour le moins complice de cette fraude à grande échelle, car elle taxe l’aide. Cela a été confirmé lors d’une audition en commission du contrôle budgétaire du Parlement européen en juillet 2015, un responsable a indiqué que l’Algérie imposait des taxes de 5% sur les 10 millions d’euros annuels d’aide humanitaire aux camps de Tindouf.

Par ailleurs la confusion délibérée sur le nombre de séquestrés dans les camps de Tindouf est la clé du détournement de l’aide alimentaire et des biens de consommation courante. Le Polisario signale la présence de 155 000 à 170 000 dans la région de Tindouf alors qu’en réalité ils sont environ 70 000 ou tout au plus 90 000, selon des organisations indépendantes et des observateurs neutres. Le 1er juin de cette année, le député bulgare Ilhan Kyuchyuk a officiellement soulevé la question auprès de la Commission européenne. Dans une question écrite, il aborde la question du nombre de séquestrés dans les camps. L’Algérie et le Polisario se sont toujours opposés à tout recensement dans les camps de Tindouf malgré les demandes formelles du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en 1977, 2003, 2005 et 2015.

L’excédent de l’offre qui en résulte, financé par les contribuables européens, représente la marge bénéficiaire du Polisario. Les séquestrés eux-mêmes paient leur propre prix faute de moyens de subsistance adéquats. Selon l’ONU, 40% des enfants souffrent d’un manque de fer et 10% des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un manque aigu de nutrition. 32% souffrent d’un manque chronique de nutrition. Les séquestrés de sexe masculin effectuent un service militaire dans les forces armées du Polisario, et nombre d’entre eux doivent effectuer un travail en échange de l’aide alimentaire qui devrait leur revenir de droit.

Bjorn Hultin, vice-président de l’ONG basée à Bruxelles Comité Européen de Soutien au Plan d’Autonomie au Sahara (CESPASO) a déclaré à Eutoday: « Notre objectif est de contribuer à l’instauration de la paix dans cette région du monde en soutenant le plan d’autonomie pour le Sahara proposé par le Maroc comme une solution juste logique, rationnelle et équitable pour mettre fin à un conflit qui a duré plus de 43 ans, et pour mettre fin aux souffrances des populations des camps de Tindouf en Algérie ».

« Concernant le récent détournement de l’aide humanitaire européenne constaté en Mauritanie accompagnée de photos nettes du drapeau européen ainsi que de rapports de témoins oculaires, je peux confirmer que ce n’est pas la première fois. En tant que consultant auprès du Parlement européen, j’ai suivi avec attention et étonnement le tollé suscité au Parlement par le rapport de l’OLAF qui a été rendu public en 2015. « Ce rapport indique clairement que les dirigeants du Polisario adoptent systématiquement et méthodiquement le détournement de l’aide humanitaire et accumulent des fortunes colossales et qu’ils ont tous des biens immobiliers de luxe en Espagne. C’est tragique de s’enrichir sur le dos des souffrances des populations séquestrées. »

En 2015, l’Agence France-Presse (AFP) indiquait pour la première fois avoir obtenu le rapport susmentionné, qui portait sur une enquête de quatre ans (2003-2007) menée par l’Office anti-fraude (OLAF) de l’Union européenne, documentant des années « bien organisées ». – détournement « de longue durée » par le Front Polisario d’aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Selon l’AFP, le rapport a été « oublié » jusqu’à une intervention en 2014 de la médiatrice européenne, Emily O’Reilly.

Le rapport confirme le témoignage de Mohamed Chérif Laroussi Ahmed Salem et explique le processus par lequel les détournements ont lieu : l’aide alimentaire de l’UE arrive dans le port algérien d’Oran, où s’effectue le tri entre « ce qui devrait arriver et ce qui peut être détourné ». L’OLAF a signalé, par exemple, que le blé canadien destiné aux camps est remplacé par du grain de qualité inférieure et que le blé de qualité supérieure est vendu. Les produits d’élevage de volailles sont également vendus plutôt que fournis aux séquestrés.

Ghoulam Najem Mouichame, ancien représentant du Polisario à Brême a pour sa part déclaré durant toute mon activité en Allemagne, j’ai été amené à constater qu’une quantité importante de l’aide humanitaire envoyée aux populations des camps de Tindouf par les bailleurs de fonds allemands a été systématiquement détournée par les membres de la volonté du Polisario, qui procèdent à sa vente dans le sud de l’Algérie et dans le nord de la Mauritanie.

En décembre 2015, un groupe international de députés, dont l’eurodéputé allemand Ingbor Grassle, président de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, avait écrit à Federica Mogherini, alors haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, attirant son attention sur les allégations selon lesquelles le détournement et la vente d’aide étaient utilisés pour lever des fonds pour des activités terroristes. « Compte tenu aujourd’hui de la situation actuelle en matière de terrorisme, de telles activités si près des frontières de l’UE sont inacceptables ».