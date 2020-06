Les disruptions à opérer pour un redémarrage de l’immobilier

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, ce secteur transversal, touché de plein fouet par l’arrêt des chantiers de construction au niveau de toutes les régions du Maroc, a provoqué un effet d’entrainement considérable sur l’en-semble de l’économie du pays. Des dizaines de corps de métiers et plus d’un million d’employés se sont retrouvés dans une situation alarmante, provoquée par la chute de 29,5% des transactions immobilières ce premier trimestre. Et le manque de visibilité pour la période post-Covid-19 n’est pas pour rassurer.

Dans ce contexte, Houda Houti, DG de l’agence Côté Immo spécialiste de l’intermédiation et du conseil immobilier, exhorte les professionnels du secteur, notamment les promoteurs immobiliers, à entreprendre une véritable disruption. Un changement de paradigme qui devrait accélérer sensiblement la reprise du secteur.

Selon H. Houti, «les effets du confinement ont permis d’identifier de nouvelles niches de reprise des activités immobilières qui pourraient relancer le secteur plus rapidement que prévu. En effet, le confinement dans des espaces qu’ils soient de grandes ou petites surfaces, mal agencés, fermés et mal ou peu exposés au soleil a poussé plusieurs propriétaires et/ou locataires à repenser la conception de leurs futurs espaces de vie et intégrer plusieurs nouveaux paramètres quant au choix de leur résidence principale. Par ailleurs, d’autres particuliers songent d’ores et déjà à acquérir des résidences secondaires mieux agencées, en cas d’éventuel confinement dans le futur».

Cette tendance a été confirmée par une enquête menée par Côté Immo auprès d’un panel représentatif d’acquéreurs potentiels. 47% ont déclaré qu’ils opteront pour une maison de campagne pour leur logement post-Covid-19. 42% préfèrent acquérir une villa avec jardin privatif et le reste, soit 11%, un appartement avec terrasse. «Cette crise nous a révélé l’émergence de nouvelles tendances et niches que les professionnels du secteur ne doivent pas négliger. Il faudra ré- pondre à ces nouvelles attentes à travers la conception de nouveaux produits et offres immobilières. Ceci permettra d’accélérer considérablement la reprise du marché et consolider cette résilience qui caractérise le secteur immobilier marocain», précise H. Houti.

Pour ce faire, l’experte propose plusieurs leviers à activer pour préparer la période de reprise et relancer rapidement le secteur. Selon elle, cette période de confinement a mis en lumière l’importance de l’agencement des biens immobiliers en y intégrant plusieurs espaces de vie comme les espaces bureau et ceux propices aux jeux, sport et la détente. Les promoteurs immobiliers devraient également adapter la conception de leurs biens immobiliers en y incluant terrasses, espaces verts jardins et de plus grandes fenêtres pour un meilleur éclairage et ensoleillement.

Deuxième point relevé par H. Houti c’est le touché vert. Les logements éco-responsables, utilisant des matériaux qui respectent l’environnement, s’avèrent aujourd’hui moins coûteux et permettent l’intégration d’ouvertures plus grandes pour un meilleur ensoleillement et donc une propagation optimale de la chaleur.

Pour accélérer la reprise du secteur, les professionnels devraient réviser leurs prix. D’une part, les promoteurs immobiliers écouleraient leur stock et pourraient lancer ce type de projets adaptés, d’autre part ceci facilitera l’accès à la propriété par une classe moyenne touchée par la crise. Par ailleurs, l’allègement des procédures administratives et les incitations fiscales par l’Etat, aussi bien pour les promoteurs que pour les acquéreurs, (baisse des impôts et des frais d’enregistrement) et la révision à la baisse des taux d’intérêts bancaires, pourraient créer une nouvelle dynamique dans le secteur.

Le statut de l’agent immobilier doit être réhabilité et reconnu à sa juste valeur. Le recours aux agents immobiliers professionnels, aussi bien par les promoteurs, les propriétaires que par les acquéreurs devra être davantage encouragé. Ils sont, en effet, de véritables connaisseurs du marché et une source d’information inestimable pour l’écosystème du secteur immobilier. Ceci sans oublier leur principal rôle de conseiller et accompagnateur des clients de la recherche jusqu’à la conclusion de la transaction. Enfin H. Houti invite à miser sur le digital. Les promoteurs immobiliers et agences immobilières ont démontré, lors de cette période de confinement, leur capacité d’adaptation et d’innovation. Plusieurs ont eu recours au digital pour promouvoir leurs projets immobiliers et ont renforcé leur présence notamment sur les réseaux sociaux. Cet élan d’innovation digital doit être maintenu et consolidé en période post-Covid-19, en organisant de plus en plus de visites virtuelles grâce notamment aux vidéos et à la technologie de la réalité augmentée. En recevant un écho favorable auprès de l’ensemble des intervenants du secteur immobilier, ces recommandations pourront, selon cette spécialiste, apporter une vision disruptive pour une relance du marché.