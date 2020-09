Les dissensions inter-palestiniennes émoussées à Beyrouth ?

Le membre du bureau des relations arabes et islamiques du Hamas, Ali Baraka, a salué cette visite qui est la première au Liban depuis 27 ans, date de son retour en Palestine après son exil au Liban en 1993. I.Haniyeh et plusieurs autres membres de la résistance palestinienne avaient été exilés par les forces d’occupation vers la localité de Marj al-Zuhur dans l’ouest de la Bekaa.

I.Haniyeh est venu au Liban pour assister à la réunion des secrétaires généraux des factions de l’OLP, des mouvements du Hamas et du Jihad islamique prévue jeudi à Beyrouth.

Les dirigeants palestiniens discuteront des défis auxquels est confrontée la cause palestinienne et de la nécessité de s’accorder sur une stratégie nationale afin de faire face à la précipitation des Emirats et d’autres pays du Golfe à la normalisation des relations avec l’ennemi israélien. Une des manifestations du « Deal du Siècle » promu par l’administration US. Cette Pax Americana tente de « gommer » le fait historique palestinien en accordant tous les droits à l’entité sioniste.

A rappeler qu’au lendemain de l’annonce d’un accord conclu entre les autorités israéliennes et le Hamas visant à contenir l’escalade, la Défense de l’État hébreu a informé du nombre de cibles palestiniennes frappées au cours des dernières semaines. Ainsi, quelque 100 objectifs du Hamas ont été pilonnés en 19 jours.

Les frappes israéliennes ont notamment visé 35 ateliers de fabrication d’armes et entrepôts ainsi qu’une trentaine d’infrastructures souterraines et une vingtaine de points d’observation.

La veille de cette annonce, le Hamas a annoncé avoir conclu un accord pour contenir l’escalade et ce, avec la médiation du Qatar.