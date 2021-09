Les drones turcs dans le ciel marocain : Les FAR renforcent leurs capacités

La flotte des drones équipant les FAR se renforce avec la livraison depuis la Turquie d’unités qui ont fait leurs preuves sur plusieurs théâtres d’opération.

Les Forces armées royales (FAR) auraient commandé un total de 13 drones et plusieurs membres des FAR auraient reçu en juillet dernier des formations relatives aux appareils en Turquie.

Le Maroc avait déjà commencé à utiliser les drones à des fins de renseignement, mais comme l’ont précisé les FAR-Maroc sur Facebook, la nouvelle commande vise à «acquérir les capacités dissuasives» nécessaires à la défense des frontières et des intérêts du Royaume et donc assurer des frappes air-sol à partir de drones.