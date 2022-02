Les écoles face à la Covid+ : Moins de pression…

Couvrant la période entre le 31 janvier et le 5 février, le bulletin indique qu’au total, le nombre d’écoles fermées après avoir enregistré plus de 10 infections au Covid-19 dans plusieurs classes est passé de 159 à 5 écoles seulement.

Le bulletin hebdomadaire, sous forme d’une infographie, précise que le nombre d’infections au total passe de 3 287 recensées entre 24 et le 29 janvier à 553 cas, la semaine dernière. De plus, seulement 27 classes ont été suspendues.

La région de Fès-Meknès arrive en tête, en termes de cas, avec 147 infections, 4 établissements fermés et 3 classes suspendues, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (118 infections et une classe suspendue) et Rabat-Salé-Kénitra (77 infections et 19 classes suspendues). Parallèlement, aucun établissement de missions étrangères n’a été fermé durant la même période.

Le bulletin rappelle également le protocole sanitaire approuvé par le ministère pour ce genre de situation, soit la suspension des cours lorsque trois infections ou plus sont enregistrées dans la même classe en une semaine et la fermeture d’établissement dans le cas où dix infections ou plus sont enregistrées dans différentes classes d’une école.