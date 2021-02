Les élus algériens contre la décision US sur le Sahara

Les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale populaire (APN) et du Sénat algériens ont écrit une lettre à J. Biden en lui demandant d’annuler le décret reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental.

Cette lettre intervient dans le sillage des déclarations du nouveau secrétaire d’État américain Antony Blinken concernant le reexamen de toutes les décisions de dernière minute de Donald Trump en matière de politique étrangère, notamment les engagements qu’il avait pris envers les pays arabes ayant signé des accords de normalisation des relations avec l’État hébreu. «Il y a certains engagements qui ont pu être pris dans le contexte de la normalisation de leurs relations avec Israël par ces pays, que je pense que nous devrions examiner attentivement», avait répondu A.Blinken à un membre du Congrès.

Tout en se félicitant de l’engagement de la nouvelle administration pour plus de dialogue et de concertation dans la résolution des conflits et des problèmes internationaux, les élus algériens affirment dans leur missive, dont ils publient un résumé sur Facebook, que «le décret de Trump sur le Sahara occidental viole les principes des États-Unis sur cette question». Et de lui rappeler d’une part que le Sahara occidental a été «classé par l’Onu comme un territoire non autonome depuis 1963» et que d’autre part «le droit des peuples à l’autodétermination qui constitue un principe dans l’histoire des États-Unis et une règle fondamentale du droit international».