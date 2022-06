Les Espagnols attendus à Dakhla : Booster les investissements dans la région

Organisée par le conseil de la région Dakhla-Oued Ed-Dahab et le ministère du Commerce et de l’industrie, cette rencontre est la deuxième du genre dédiée à l’investissement dans la région. Une semaine plus tôt, le forum maroco-américain s’était tenu à New York avec les mêmes ambitions.

Les responsables marocains devraient y évoquer les opportunités d’investissement qui se présentent pour les opérateurs marocains et espagnols dans la zone, dans le cadre de la nouvelle route établie entre Rabat et Madrid en avril dernier, rappelle-t-on.

Plusieurs panels autour de l’industrie verte, des secteurs clés innovants et durables, de l’agriculture, la pêche et les activités agro-industrielles ou encore du secteur tertiaire, sont au menu. Les participants visiteront, à partir du 22 juin, des projets emblématiques de la région tels que le port de Dakhla-Atlantique, la nouvelle zone industrielle ou encore les installations de pêche.

Les mêmes sources rappellent qu’en 2021, le Maroc a exporté vers l’Espagne environ 7 300 millions d’euros. De même, les importations en provenance de la péninsule ibérique se sont élevées à 9 500 millions d’euros.