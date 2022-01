Les Etalons victorieux des Requins bleus

La troisième tentative a été la bonne ! En effet, les Étalons ont fini par tromper Vozinha à leur troisième tentative sérieuse grâce à la pointrine de Hassane Bandé (39e). Vainqueurs, les joueurs du Burkina Faso passent devant le Cap-Vert au classement du groupe A : 3 points, différence de but nulle, mais deux buts inscrits dans cette CAN 2022 et une victoire dans cette confrontation directe. Ce résultat signifie que la dernière journée (Burkina Faso contre Éthiopie et Cap-Vert contre Cameroun), le 17 janvier, sera encore plus indécise. Si le Cameroun est déjà qualifié, tout reste possible pour les trois autres nations, en particulier pour les Burkinabè et les Cap-Verdiens. Ces deux dernières sélections vont se livrer un gros duel à distance.