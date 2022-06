Les Etats africains de l’Atlantique en conclave au Maroc : Quel contenu pour l’agenda de Rabat ?

Cette messe diplomatique représente l’occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d’une seule voix les intérêts stratégiques du Continent.

A cet égard, Malongo Iyangi, ambassadeur, Directeur de la coopération maritime au Gabon, a indiqué à la presse que cette réunion préparatoire a été l’occasion de se pencher sur les conclusions et les défis de la Déclaration de Rabat de 2009.

Pour sa part, Tania Romualdo, ambassadeur, directrice des politiques étrangères au Cap Vert, a affirmé que l’objectif principal de cette réunion au niveau des experts est de mettre en œuvre cette initiative lancée depuis plus de 10 ans à Rabat.

Les sujets abordés lors de cette réunion sont au centre des intérêts des pays participants à cette première Réunion ministérielle, a-t-elle dit, mettant l’accent sur le terrorisme et les différents types de trafic et la pêche illégale, l’économie bleue, le changement climatique et ses répercussions et la diversité biologique.

La réunion a permis aux experts de débattre du renforcement de la défense et de la protection des côtes atlantiques contre la piraterie et les menaces terroristes, a relevé Albashir Ibrahim Saleh Al Hussain, ambassadeur du Nigeria au Maroc.

Les travaux de cette première Réunion ministérielle s’articuleront autour de trois thématiques à savoir « Dialogue Politique, de Sécurité et de Sûreté », « Economie Bleue et Connectivité » et « Environnement et Energie ».