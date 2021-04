Les étudiants battent toujours le pavé en Algérie: A fleur de peau, le système réprime à tour de bras

Dans la capitale Alger, la marche de mardi a été placée sous le signe de la solidarité avec les 7 étudiants incarcérés, mais aussi avec tous les détenus d’opinion. De la place des Martyrs, la marche s’est ébranlée vers la place Emir Abdelkader avant de subir, au niveau de la rue Ali Boumendjel, le harcèlement du cordon de policiers déployés pour disperser les manifestants. L’arme des manifestants a tonné avec des slogans qui dénoncent et le système et sa machine répressive. Au centre d’Alger, un étudiant a été arrêté… Les manifestants ont réitéré, fort à propos, leur soutien aux détenus d’opinion, particulièrement aux sept étudiants incarcérés dans diverses wilayas pour avoir appuyé le Hirak populaire. « Touche pas à nos étudiants », « non à la nouvelle dictature, Algérie libre et démocratique », autant de messages significatifs figurant sur les pancartes brandies par les partisans du Hirak. Les détenus du Hirak ne sont pas oubliés, notamment les cinq activistes arrêtés à Alger en lien avec l’affaire du mineur «harcelé » dans les locaux de la police. Des portraits de Mohamed Tadjadit, Malik Riahi et leurs compagnons étaient brandis à cette occasion aux côtés des pancartes qui appellent à la libération de tous les détenus, étudiants ou pas : « libérez nos enfants pour qu’ils puissent jeûner avec nous », « libérez les détenus, ils n’ont pas vendu de la cocaïne » ou encore « libérez les otages immédiatement ».

Les étudiants ne sont pas dupes face aux initiatives que le pouvoir tente de mettre en branle. Ainsi, il ont exprimé, une fois de plus, le rejet des élections législatives du 12 juin et martelé l’impérative mise en place d’un « État civil et non militaire », tout en s’accrochant au sacro-saint appel à l’indépendance du pays de l’emprise d’un système dont les rouages tournent à la cadence des galonnés militaro-sécuritaires.…