Les Forces démocratiques syriennes forcés de quitter la ville syrienne d’al Chahil

Selon l’agence russe Sputnik, ces faits ont été confirmés par des sources locales et tribales de cette région syrienne où les tribus syriennes se révoltent de plus en plus contre les exactions des FDS et contre l’occupation américaine.

« Un milicien armé des FDS déployé sur un checkpoint avait arrêté un petit véhicule de transport en commun et abattu à bout portant Akram al-Hanidi qui appartient à la tribu al-Boulil, sur fond d’une affaire de vengeance », ont détaillé ces sources pour Sputnik. Et de poursuivre : « directement après, la colère est montée d’un cran dans la ville contre les exactions des miliciens pro américains, et des attaques armées ont été lancées contre eux, avant qu’ils n’évacuent la ville».

Cette région est le théâtre de manifestations et parfois d’affrontements armés, menés notamment par la grande tribu des Akidates contre les FDS et la présence des forces américaines.

Le 9 août dernier, cette dernière avait formé un conseil militaire qui a pour mission d’affronter les occupants américains et leurs sbires. Il leur avait donné auparavant un délai pour livrer les criminels responsables de la mort de l’un de leur chef de tribu, cheikh Matchar al-Hafl, abattu par des tirs de feu contre sa voiture alors qu’il se trouvait dans la localité al-Hawayej à l’est de Deir Ezzor.

Plusieurs chefs de tribus avaient trouvé la mort dans des attaques attribuées aux FDS.

La semaine passée, il a été question de soldats saoudiens arrivés au nord-est de la Syrie, et plus précisément dans la base américaine al-Chadadi, en provenance de la base al-Taji, en Irak, dépêchés par les Américains pour jouer aux pompiers. Ils auraient pour mission de négocier avec les tribus syriennes afin de dissuader de poursuivre la voie de la résistance contre les kurdes et les Américains.

De même, l’agence turque Anatolie a fait état que les Emirats arabes unis ont fourni aux milices kurdes durant ces deux dernières années une aide en matière d’intelligence.

Selon les observateurs, rapporte le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, les Américains auraient mis au point un plan destiné à séparer l’est syrien du reste de la Syrie, et ont besoin d’un acteur arabe capable de remédier aux différends entre les kurdes et les tribus arabes et qui ont pris des proportions importantes. Les Saoudiens devraient négocier avec les tribus syriennes, d’autant que deux d’entre elles, les Akidate et al-Bakarat ont des ramifications en Arabie saoudite.

Les Américains craignent aussi de devenir la cible des opérations de résistance de ces tribus qui sont déjà passées à l’acte, visant leurs convois et leurs sites de déploiement. Surtout après la fin du délai d’un mois que les Akidate ont fixé à la coalition pour que les FDS quittent la région de l’est de l’Euphrate et renoncent à sa gestion militaire et civile.