Les forces américaines pillent le pétrole syrien : Sous l’œil concupiscent des milices kurdes

Une source de la Direction des gisements de Rumeilane à Hassaké a expliqué à SANA que les forces d’occupation américaine, avec la collaboration des « FDS », avaient installé une raffinerie d’une capacité de 3000 barils par jour sur les gisements de Rumeilane au nord-est du gouvernorat.

Des sources locales ont indiqué à SANA que les forces US avaient convoyé 79 véhicules, dont des camions-citernes chargés de pétrole syrien volé, des camions frigorifiques et un certain nombre de camions accompagnés de quatre véhicules militaires, vers le nord de l’Irak.

Ce genre de trafic rappelle, à bien des égards, ceux que réalisait auparavant le groupe Daech dont des colonnes de camions-citernes, transitant par l’Irak vers la Turquie, avaient été bombardés, à plusieurs reprises, par les chasseurs russes.

Force est de rappeler que les bombardiers russes et syriens avaient multiplié les raids sur Idleb, poche où sont réfugiés des dizaines de milliers de djihadistes sous la protection de la Turquie. Dans la banlieue nord d’Alep, un citoyen a trouvé la mort alors que d’autres ont été blessés, à la suite des accrochages qui avaient éclaté entre factions soutenues par Ankara, déployés dans la ville de Maree. SANA précise qu’un accrochage, avec des mitrailleuses, avait eu lieu entre les factions de la Brigade de Waqas au centre-ville de Maree. Ces mêmes mercenaires ont poursuivi leurs crimes contre les habitants dans les régions où ils se déploient et ont kidnappé un certain nombre de citoyens, dont deux filles, dans la localité de Tal-Halaf et le village d’Abou-Soune dans la banlieue nord de Hassaké . SANA précise que les bataillons d’Al-Hamzat, d’Ahrar al-Charquiah, et du Sultan Murad, tous aux ordres de la Turquie, avaient perquisitionné les maisons dans la localité de Tal-Halaf à proximité de la ville de Ras Ain dans la banlieue nord-ouest de Hassaké et enlevé 9 civils.