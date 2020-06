Les fortunes épargnées par le Covid-19 

Certains milliardaires ont réussi à tirer profit de la crise générée par la pandémie en se remplissant davatange les poches. Un groupe de huit se distingue, révèle Business Insider qui cite Bloomberg.

En tête de liste, on retrouve Jeff Bezoz, patron d’Amazon. Depuis le début de l’année 2020, il a raflé 31,3 milliards de dollars, soit 28,1 milliards d’euros, pour une valeur totale de 131,5 milliards d’euros. Colin Huang, fondateur et PDG d’une société de commerce électronique chinoise appelée Pinduoduo, lui colle au train, avec des gains évalués à 12 milliards d’euros. Suivi en cela par Elon Musk, patron de Telsa et Space X, qui a engrangé pas moins de 11,5 milliards d’euros depuis le début de l’année. Sa fortune totale s’élève à 36,3 milliards d’euros.

Loin derrière, on retrouve McKenzie Bezos, l’ex-femme de Jeff Bezos, avec ses 9,8 milliards d’euros supplémentaires en 2020, et Mark Zuckerberg, patron de Facebook, avec 8,7 milliards d’euros en plus. Steve Ballmer, propriétaire des Los Angeles Clippers, une des deux équipes de basket de Los Angeles en Californie, et ancien PDG de Microsoft, les talonne avec 6,9 milliards d’euros cette année. Goh Cheng Liang, qui a fondé Wuthelam Holdings, et Eric Yuan le créateur de l’application de vidéo-conférence, Zoom, ferme la marche.