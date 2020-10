Les hommes d’A. Hammouchi ont-ils séjourné en Israël ? 

La chaîne de télévision israélienne « Canal 12 » a dévoilé le but de ce déplacement qui aurait eu pour but de discuter de l’extradition via l’Espagne de deux fugitifs israéliens d’origine marocaine arrêtés au Maroc. Il s’agirait de Golan Avitan et Moshe (Chico) Beit Adah, deux mafieux notoirement connus dans l’entité sioniste arrêtés par la police marocaine depuis un an et demi.

Accusé de meurtre, le premier a été appréhendé dans la ville de Casablanca, à la lumière d’informations fournies à la police marocaine par la police israélienne. Il était l’un des principaux criminels du gang “Yitzhak Aberjil ”, considéré comme la plus grande organisation criminelle d’Israël, en plus de ses soupçons dans ce que l’on appelle le “cas 512”, l’un des événements criminels majeurs les plus importants qu’Israël ait connus.

Fils d’immigrants marocains, il a réussi à obtenir la citoyenneté marocaine après s’être enfui dans le pays en 2018 jusqu’à son arrestation dans une synagogue de Casablanca l’année dernière.

Le second, Chico, naturalisé marocain depuis 2018, aurait continué à se livrer à des activités illégales de prédilection, à savoir les faux papiers, lors de son séjour marocain. Il est également soupçonné dans le “cas 512” pour violence et drogue.

La délégation sécuritaire marocaine de haut niveau serait restée en Israël pendant une semaine, d’après la chaîne qui a rapporté l’information.

La révélation de ces faits intervient dans la foulée du processus de normalisation avec l’entité sioniste, entamé par certains régimes arabes auquel se sont ralliés récemment les Emirats arabes unis et le Bahreïn. Les responsables israéliens assurant que d’autres pays vont le rejoindre bientôt. Le Maroc et Israël n’ont pas de relations diplomatiques formelles.Jerusalem Post prête ses colonnes aux révélations d’un responsable de la police israélienne. « Nous avons de bonnes relations avec de nombreux policiers du monde entier, en plus de diverses agences de sécurité, qui nous aident à atteindre tous les criminels israéliens fugitifs, où qu’ils se trouvent. Ils pensent que nous les laisserons profiter de la vie et ne pas les toucher, mais ils se trompent », a-t-il confié, sous le couvert de l’anonymat.