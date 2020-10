Les inconnues de la présidentielle en Côte d’Ivoire 

Au stade Félix Houphouët-Boigny, l’heure était ce samedi réglée sur la mobilisation des partisans de l’opposition qui entendent bloquer la candidature du Président A. Ouattara.

C’est ce que soutenaient les proches et communicants de Bédié en bombant le torse. Pour eux, le meeting de samedi allait marquer le grand début de “la désobéissance civile”, mot d’ordre lancé le 20 septembre par Henri Konan Bédié.

Prenant la parole pour clôturer l’évènement, le chef de file de l’opposition, en sa qualité de doyen et d’ancien chef de l’État, n’a pourtant fait aucune grosse annonce. Tout juste a-t-il assuré que « la dictature du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) unifié sera vaincue dans quelques jours ou quelques semaines » et appelé le « secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d’un organe électoral indépendant crédible avant l’élection présidentielle ».

Faut-il en déduire qu’il espère finalement y participer ? Ces derniers jours, l’homme fort de Daoukro avait laissé entendre en privé que son combat contre A. Ouattara passait désormais avant la question de sa candidature. « Bédié a envie d’être candidat, mais il est coincé par la pression mise par Guillaune Soro et Laurent Gbagbo. S’il n’a pas su galvaniser les militants ce samedi, quand aura-t-il l’occasion de le faire ? Le pouvoir ne nous laissera plus nous réunir de cette manière », estime un de ses proches. L’élection est toujours prévue le 31 octobre, et la campagne doit se dérouler du 15 au 29.

Avant lui, les autres personnalités de l’opposition réunies au stade Félix Houphouët-Boigny s’étaient montrées bien plus offensives. Pascal Affi N’Guessan, dont la candidature a aussi été retenue, a appelé à “une transition politique pour la renaissance de la Côte d’Ivoire ». « Demain et après demain, soyons en action sur le terrain pour le départ d’Alassane Ouattara », a poursuivi l’ancien Premier ministre, présent au côté d”Assoa Adou, représentant de la branche rivale du Front populaire ivoirien (FPI).