Les indicateurs du secteur immobilier en repli au terme du premier semestre

Au terme du premier semestre 2020, la production immobilière affiche un repli de -17,4% à 50 944 unités (lots et logements), dont 42 918 unités économiques et sociales. Dans ce sillage, les mises en chantier se dégradent de -44% à 47 291 unités (lots et logements), dont 36 091 unités économiques et sociales.

De leur côté, les ventes de ciment ont enregistré une reprise de +7,9% en y-o-y à 1,245 MT à fin septembre 2020. Au registre des crédits DAMANE ASSAKANE, 1 246 prêts FOGARIM ont été accordés à fin septembre 2020 (+76% en y-o-y), portant le nombre de bénéficiaires à 183 240 ménages pour une enveloppe de 28,85 Mrds Dh, tandis que 655 prêts FOGALOGE ont été octroyés à fin septembre 2020 (+25,2% en y-o-y), établissant le nombre de bénéficiaires à 52 310 ménages à fin septembre 2020 pour une enveloppe de 14,91 Mrds Dh.

Pour ce qui est des crédits immobiliers, ceux-ci ressortent, en accroissement de +1,7% à 278,32 Mrds Dh à fin août 2020 (soit un taux de contribution de près de 25,01% dans les concours à l’économie). Les taux débiteurs appliqués au T2 2020 par les Banques ressortent, pour leur part, en hausse de 0,4 point à 5,22% comparativement à la même période une année auparavant.

En termes de valeur ajoutée du secteur BTP, elle se monte à 61,61 Mrds Dh en 2019 (chiffres provisoires) contre 59,7 Mrds Dh en 2018 (chiffres révisés), soit une contribution dans la valeur ajoutée totale de 6,1% en 2018. La FBCF du secteur BTP ressort, quant à elle, à 152,4 Mrds Dh en 2019 (chiffres provisoires) contre 152,3 Mrds Dh en 2018 (chiffres révisés), soit une contribution dans la FBCF totale de 48,5% au 31/12/2019. Enfin, côté emplois, le secteur BTP a enregistré une perte nette de 9 000 postes entre le T2 2019 et le T2 2020 avec 10 000 postes perdus en milieu rural et 1 000 postes créés en milieu urbain.