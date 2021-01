Les intérêts US dans le collimateur des Irakiens

Ça sent le roussi pour les intérêts US en Irak. Les attaques ciblant les américains n’en finissent pas. La preuve, une première attaque s’est produite mardi 5 janvier, à l’aube, à Doujaïl, dans la province irakienne de Salaheddine, au nord de Bagdad, détruisant un convoi logistique de l’armée américaine. Suivie d’une autre survenue quelques heures plus tard, toujours à Salaheddine. Cette dernière attaque n’a pas encore revendiquée, contrairement à la première revendiquée par le groupe pro- Résistance, Qasim al Jabbarine.

En parallèle, 9 millions d’irakiens étaient venus le 3 janvier, sur la place Tahrir de Bagdad, pour commémorer le martyre du chef-adjoint du Hachd al-Chaabi A. M. al-Mohandes et le chef de la force al-Qods des gardiens de la révolution iranienne le général Q. Soleimani, tués avec 10 de leurs compagnons irakiens et iraniens le 3 janvier 2020, dans un raid américain, à proximité de l’aéroport de Bagdad.

La marche a rapidement pris l’allure d’une manifestation contre l’occupation US, dont la fin avait été réclamée par les manifestations grandioses qui ont eu lieu au lendemain de l’assassinat, puis par un vote d’une résolution à la majorité du parlement irakien en enfin dans une lettre de l’ex-Premier ministre Adel Abdel Mahdi.

Depuis janvier 2020, plus de 90 attaques anti américaines ont été menées de façon à ce qu’il n’y ait pas de morts. Les attaques à la bombe visant systématiquement les convois militaires US à travers tout Irak, et surtout ciblant les principales artères de transit d’armes et de munitions en provenance du Koweït et de la Syrie.

Les groupes de la résistance irakienne ont promis qu’elles ne ménageront plus la vie des soldats US une fois le 20 janvier, date de la passation du pouvoir à Washington expirée, dans un message adressé au gouvernement Mostapha Kazemi.

Les Américains se voient dans l’obligation de faire escorter les gros convois par leur armée de l’air. Ce fut le cas de ce convoi d’équipements militaires composé de 200 véhicules Hummer, qui est entré dans la base d’Aïn al-Asad depuis la ville de Bassora, escorté par des chasseurs qui n’ont cessé de survoler la région jusqu’à ce que le convoi atteigne la base aérienne dans la ville de Hit, à l’ouest de la province d’al-Anbar.

Sadeq al Housseini, porte-parole du Hachd al-Chaabi à Diyala a annoncé que Daech n’arrive plus à enfanter une seconde génération. Cité par le site d’informations irakien al-Maalomah, le commandant fait état de la capitulation des dizaines de commandants daechistes, venus de Syrie et d’ailleurs, et ce sans aucune résistance. Signalant que certains d’entre eux sont tombés entre les mains des forces de l’ordre en raison de la collaboration de leurs proches. « 90% des chefs de Daech qui ont été arrêtés se sont rendus de leur plein gré au Hachd al-Chaabi , sans tirer aucune balle, alors qu’ils prétendaient qu’il portaient des ceintures explosives. La plupart d’entre eux ont été arrêtés alors qu’ils étaient cachés dans des trous souterrains ou dans des tanières lointaines », a-t-il précisé.

Par ailleurs, on notera que le 26 décembre dernier, le conseiller juridique du parlement irakien Hatef al-Roukabi a pour la première fois saisi la justice internationale pour porter plainte contre les Etats Unis les accusant d’avoir utilisé de l’uranium appauvri contre les civils.

La thématique a refait surface il y a quelque temps quand les députés irakiens ont dénoncé des exercices militaires constants des troupes US dans l’ambassade US dans la Zone verte, exercices menés en présence des batteries de DCA et des C-RAM qui diffusent de grosses quantités de radiation dans l’environnement.

La plainte a été déposée auprès du Tribunal pénal suédois royal. Une équipe d’avocats irakiens résidants en France, au Canada, au Copenhague, et en Belgique ont exprimé leur volonté d’y contribuer dans le cadre de l’équipe juridique spécialisée pour pousser le Conseil de sécurité à ratifier la demande d’indemnités à l’Irak.

Les Américains ont bombardé à l’uranium appauvri l’Irak en 1991, 1998 et 2003. Sans oublier qu’en 1981, Israël avait détruit le réacteur nucléaire Osirak que l’Irak avait construit avec l’aide de la France. Selon el-Maalouma, des centaines de milliers de cas de cancer ont été déclarés depuis.