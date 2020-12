Les Israéliens appelés une fois de plus aux urnes 

Le gouvernement « d’unité et d’urgence », formé pour affronter la crise sanitaire due au coronavirus, n’a pas tenu longtemps en Israël. Après trois scrutins les ayant placés au coude à coude, B. Nétanyahou et B. Gantz avaient provisoirement enterré la hache de guerre au printemps afin de former un gouvernement d’union qui prévoyait notamment une rotation pour le poste de premier ministre et l’adoption d’un budget unique pour les années 2020 et 2021.

Mais pour concrétiser cette rotation, et permettre à B. Gantz d’accéder au poste de chef de gouvernement en 2021, les parlementaires auraient dû au préalable s’entendre sur le budget. Or, au cours des derniers mois, le Likoud que pilote B. Nétanyahou et la formation Bleu Blanc de B. Gantz ne sont pas parvenus à se mettre d’accord. D’où le rejet, par 49 voix contre 47, d’une proposition de compromis afin d’adopter le budget en deux temps.

En début de soirée mardi, aucune nouvelle proposition n’avait été soumise aux parlementaires pour éviter de nouvelles élections. « Après minuit, il n’y a plus d’option (…) la Knesset va se dissoudre et rien ne pourra plus être fait » pour éviter des élections, avait expliqué Yohanan Plessner, président de l’Institut démocratique d’Israël, un centre d’analyse basé à Jérusalem, à l’AFP.

La presse israélienne étrillait mardi B. Gantz, ancien chef de l’armée, qui n’aura pas réussi à faire adopter ses réformes de la justice, à devenir premier ministre, ou simplement à maintenir intact sa propre formation politique. En pactisant avec le Likoud au printemps, B. Gantz avait déjà vu son parti se scinder, la moitié des députés refusant de rejoindre un gouvernement dirigé par B. Nétanyahou mis en examen pour diverses malversations, abus de confiance et corruption. Puis dans les derniers mois, la formation Bleu Blanc a vu ses appuis fondre comme neige au soleil. Premier lors du scrutin de septembre 2019, son parti ne serait aujourd’hui qu’en sixième, voire septième place, selon les derniers baromètres.

Si B. Gantz a perdu cette bataille politique, son rival ne sort pas indemne des derniers mois, confronté à la dispersion de ses troupes à l’approche de sa comparution, au début de 2021, devant la justice pour corruption, le premier procès de l’histoire d’Israël pour un chef de gouvernement en fonction.

Son ancien ministre de l’intérieur Gideon Saar a annoncé ce mois-ci la création de sa propre formation, Tikva Hadasha (« Nouvel espoir » en français), ouvertement à droite, et déjà créditée de la deuxième place selon de récents sondages.

Le Likoud reste pour l’heure en tête des intentions de vote, mais l’apparition de ce nouveau parti et la montée de la formation de droite radicale Yamina d’un autre ancien ministre, Naftali Bennett, grignotent des voix à B. Netanyahou, qui pourrait se retrouver après ce énième scrutin sans suffisamment de partenaires pour se maintenir au pouvoir.