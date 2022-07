Les Israéliens se pressent au portillon de Rabat : Une nouba continue…

Après la première visite officielle d’un chef de l’armée israélienne au Maroc, le tour est venu pour d’autres responsables israéliens en quête du renforcement des relations israélo-marocaines, une perspective qui ne fait nullement l’unanimité dans le Royaume. En effet, deux représentants israéliens, en l’occurrence Issawi Frej, ministre de la Coopération régionale, et Gideon Saar, vice-Premier ministre et ministre de la Justice, étaient attendus respectivement dimanche et lundi au Maroc.

I. Frej effectuera une visite officielle du 24 au 28 juillet, a indiqué le bureau de liaison dans un tweet fait samedi par – David Govrin, chef du Bureau de liaison de l’entité israélienne à Rabat. Ce ministre arabe et musulman du gouvernement israélien, cité dans le communiqué, a salué le Maroc comme « un modèle de cohabitation entre individus de diverses religions ». Il a expliqué qu’il s’y rendait pour « développer des initiatives communes dans le domaine de la culture, des communications, des sports ».

L’ancien député du parti de gauche Meretz sera accompagné par une délégation de femmes journalistes juives et arabes israéliennes dans le cadre d’un forum régional que I. Frej a créé dans le but de « renforcer la voix des femmes dans les médias », relève le bureau de liaison israélien à Rabat. Shereen Abu Akleh, journaliste palestino-américaine ciblée par l’armée israélienne, doit se retourner dans sa tombe !

En outre, G Saar, est attendu dès lundi, à Rabat, pour une visite de travail de quatre jours, axée sur la coopération juridique, la première du genre depuis la reprise des liens diplomatiques entre Israël et le Maroc en décembre 2020. Un accord de partenariat est attendu à cette occasion.

En mai dernier, le président israélien Isaac Herzog avait annoncé que le Maroc et Israël pouvaient travailler ensemble pour développer des solutions innovantes, notamment dans le domaine technologique, afin d’améliorer la qualité de vie et les moyens de subsistance et de promouvoir le progrès et la paix au Moyen-Orient, en Afrique et au-delà. I. Herzog avait également souligné le rôle central des Israéliens d’origine marocaine dans le développement de l’Etat d’Israël et la contribution de la communauté juive marocaine à l’histoire du Royaume du Maroc.