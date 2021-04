Les lauréats de la 3ème promotion de Madaëf Eco6 connus 

Confirmant sa portée locale, la promotion dédiée à Saïdia Resorts a recueilli près de 130 candidatures émanant de start-up, associations, coopératives, artisans, TPE et PME et porteurs de projets en création, dont près de la moitié issue de la Région de l’Oriental. Au total, 32 candidatures présélectionnées ont été soumises à un jury, composé d’experts, de partenaires institutionnels, de professionnels du tourisme et de partenaires financiers : CRI de l’Oriental, Délégation du Tourisme de l’Oriental, CRT, SMIT, CIH Bank, Finéa, ainsi que des représentants de Madaëf et de la SDS.

Présidé par Younes El Mechrafi, Directeur Général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), le jury de sélection a procédé à l’évaluation des finalistes. A l’issue des délibérations, 15 lauréats ont été retenus, dont 14 originaires de la Région de l’Oriental, en s’appuyant sur la pertinence des projets proposés, leur capacité à répondre aux besoins de la station et ses actifs touristiques, et leur intégration dans l’approche responsable, innovante et durable de Saïdia Resorts.

En lien avec les univers de la station, les projets lauréats ont concerné des activités diversifiées et créatrices de valeur. Les projets retenus concernent les domaines de l’évènementiel, de l’animation sportive et de la découverte de l’arrière-pays (4 projets) ; les activités nautiques (3 projets) ; l’artisanat et les produits du terroir (4 projets) ; la restauration (2 projets) et l’Eco-mobilité (2 projets).

Comme pour chaque promotion, ces 15 lauréats Madaëf Eco6 Saïdia Resorts, bénéficieront d’un accompagnement qui comprendra des sessions de formation plénières et du coaching individualisé, d’un accès aux marchés, au financement bancaire et à des espaces de co-working, ainsi qu’à un large éventail d’avantages exclusifs Eco6.