Les législatives pour juin en Algérie: Le système se joue du Hirak populaire et perd…

Les élections législatives anticipées se dérouleront en Algérie le 12 juin sur décision du Président A. Tebboune, a déclaré ce jeudi 11 mars la présidence algérienne sur Facebook. «Conformément à l’article 151 de la Constitution, le Président de la République Abdemadjid Tebboune, a signé aujourd’hui le décret présidentiel n°01/96 sur l’organisation des élections législatives le samedi 12 juin 2021», a indiqué la présidence.

Le 18 février, A. Tebboune a dissous l’Assemblée populaire nationale (APN), la chambre basse du parlement, et annoncé des législatives anticipées pour faire face à la crise politique, économique et sanitaire qui ébranle le pays. Lors du scrutin du 12 juin, les Algériens devront élire pour cinq ans les 462 députés de la huitième législature de l’Assemblée populaire nationale. Les précédentes législatives remontent à mai 2017.

Le 21 février, soit à la veille du 2e anniversaire du mouvement de protestation populaire du Hirak, le Président du système a remanié partiellement le gouvernement, sans pour autant induire un changement majeur. Autant dire que l’oligarchie en place entend continuer à faire la sourde oreille aux revendications des partisans du Hirak populaire qui, depuis quelques semaines déjà, ont bravé les consignes de « sécurité sanitaire » pour réoccuper le terrain et exiger « l’indépendance » du pays.

Depuis le 22 février, deuxième anniversaire du Hirak en Algérie, ce mouvement populaire qui a mis fin en avril 2019 à 20 ans de pouvoir de l’ex-Président déchu Abdelaziz Bouteflika, des milliers d’Algériens ont repris les marches hebdomadaires du vendredi dans plusieurs villes du pays, scandant des slogans dont certains suscitent « l’inquiétude » de plusieurs observateurs politiques, notamment ceux dirigés contre l’Armée nationale populaire (ANP), dont le plus important est «État civil et non militaire!».

Début mars, lors de sa sortie médiatique, le Président du système est revenu sur ce slogan, lancé il y a 15 ans, et scandé actuellement selon lui de manière parfaitement coordonnée par ceux qui ont suivi à l’étranger, en Afrique et en Europe, des formations, probablement dispensées par les organisations Canvas et Otpor, sur comment mener des révolutions pacifiques de couleurs. A. Tebboune n’a pas hésité à s’en prendre au Maroc en assurant que ce pays voisin abrite des sites « déstabilisateurs ». Ce n’est donc pas pour rien que la revue « El Djeich », porte-parole de l’ANP, mais surtout de ses galonnés, est revenue dans son numéro de mars, sur le sujet en pointant également le rôle de centaines de pages Facebook au Maroc, en France et en Israël. «Ces mêmes pages font la promotion de publications d’autres pages qui attaquent le pouvoir et l’armée et répandent des fake news et des rumeurs», ajoute « la voix de son maître », en indiquant que la «dernière nouvelle en date, à titre d’exemple, est celle qui prétend l’envoi par l’Algérie de son armée pour participer à des opérations militaires hors des frontières nationales », sous l’égide de la France.

Ainsi, la revue de l’ANP se demande «où se trouve cet État militaire dont « El Ahrar [les hommes libres du Hirak, ndlr] » refusent l’existence et condamnent ses pratiques […]? Que signifie le fait que les ennemis historiques et éternels, dont les idéologies et objectifs diffèrent, s’unissent contre l’institution de l’Armée nationale populaire? Que signifient l’unification de leur discours, la similitude de leurs slogans et leurs revendications? Est-ce une pure coïncidence ou une action programmée et planifiée, derrière laquelle se cachent des parties ayant perdu des privilèges, des intérêts et acquis estimés à des milliards?»

Exhumant les affres de la « décennie noire » du terrorisme islamiste, El Djeich estime qu’il «n’est point surprenant de faire face aujourd’hui à des organisations terroristes islamistes solidaires avec le courant de gauche, les laïcs ou même les « Ahrar » qui veulent une démocratie oligarchique ».

La revue de l’ANP, qui pointe également les symboles de l’ancien régime de Bouteflika dans la promotion du slogan «État civil et non militaire!», affirme que «cette mafia est pleinement consciente du rôle de l’armée […] dans la préservation de la sécurité du citoyen, la protection de la patrie […] et sa souveraineté». «C’est pourquoi elle a tenté de surfer sur la vague du Hirak et de porter un coup dur au lien fort unissant le peuple à son armée et au service des agendas étrangers qui vivent encore des illusions du passé», conclut-elle.