Les Libanais battent le pavé: La faillite du pays enrage les citoyens

La situation au Liban où les manifestations font rage depuis le 2 mars, a été évaluée par le Premier ministre sortant, Hassan Diab. «Le Liban est au bord de l’explosion après l’effondrement. Nous craignons d’arriver à un point où les risques ne pourraient plus être contenus», a-t-il déclaré cité par l’Agence nationale de l’information NNA. Il a rappelé que le pays du cèdre restait toujours sans cabinet.

«Aujourd’hui, environ sept mois après la démission de notre gouvernement, le nouveau gouvernement n’a pas encore été formé, ce qui nous place dans la ligne de mire d’un grand dilemme, avec de nombreuses complications et des opinions divergentes concernant les pouvoirs du gouvernement intérimaire», a constaté H. Diab.

Dans ce contexte, il a évoqué la crise sociale et financière que traverse le Liban. «L’équation est claire: nous ne pouvons pas résoudre la crise sociale sans trouver une solution à la crise financière, nous ne pouvons pas résoudre la crise financière sans reprendre les négociations avec le FMI, nous ne pouvons pas poursuivre les négociations avec le FMI sans entreprendre de réformes et nous ne pouvons pas mener de réformes sans former un nouveau gouvernement.» Le Premier ministre libanais par intérim a menacé de cesser d’exercer ses fonctions pour faire pression sur les responsables politiques afin qu’ils forment un nouveau gouvernement.

« Si l’isolement aide à la formation du cabinet, je suis prêt à y recourir, même si cela va à l’encontre de mes convictions car cela perturbe tout l’État et nuit aux Libanais », a dit H. Diab lors d’un discours.

Des manifestations ont éclaté dans l’ensemble du pays le 2 mars. Les manifestants ont mis le feu à des pneus et bloquent des routes un peu partout dans le pays et des artères dans le centre-ville de Beyrouth. Ils exigent que les autorités commencent à agir pour faire sortir le pays de la crise économique et améliorer la vie de la population.

Les troubles ont éclaté après que la monnaie nationale a dégringolé pour se vendre à quelque 10.000 livres pour un dollar sur le marché noir, alors que le cours officiel des banques affiche 1.500 livres pour un billet vert. Les comptes en devises des déposants restent gelés depuis octobre 2019, tandis que les prix de nombreuses denrées alimentaires sont montés en flèche, de plus de 200% pour certaines.

Depuis l’automne 2019, deux gouvernements ont démissionné: celui de Saad Hariri sur fond de protestations et celui d’H. Diab après l’explosion qui a dévasté le port de Beyrouth. Fin septembre 2020, les autorités avaient prévu d’annoncer la composition d’un nouveau cabinet dirigé par Mustapha Adib. Mais ce dernier a annoncé le 26 septembre qu’il renonçait à former un gouvernement.

Hariri s’est vu confier une nouvelle fois le poste de Premier ministre à la fin du mois d’octobre, mais de fait, aucun compromis satisfaisant toutes les parties n’a pu être trouvé.

Les négociations actuelles entre présidence de la république et premier ministre désigné semblent butter sur la nomination des ministres chrétiens du prochain cabinet. Ainsi si les communautés sunnites et chiites nommeront leurs ministres, le premier ministre désigné S. Hariri – sunnite – souhaiterait également nommer les ministres chrétiens au grand dam de la Présidence de la République.

Cette dernière souhaiterait également obtenir le contrôle des ministères de l’intérieur et de la justice, appelés à jouer un rôle clé dans les enquêtes à venir concernant les détournements de fonds alors que des proches de S. Hariri, comme le gouverneur de la Banque du Liban lui-même, Riad Salamé, font l’objet d’enquêtes à l’étranger comme en Suisse.

Pour l’heure, certains experts proches du dossier notent avec inquiétude que les intérêts politico-économiques sont plus importants pour certains partis que l’intérêt général. Et d’ajouter : « les divisions traditionnelles des partis politiques se sont effacées au sein du parlement en faveur du parti des banques et des autres…Certains partis sont allés même jusqu’à brandir le spectre de la guerre civile en cas des réformes économiques ».