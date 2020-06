Les Libanais ne décolèrent pas face à la paupérisation rampante

Le centre-ville de Beyrouth, au niveau du Ring, a vibré au rythme des manifestations, vendredi, pour dénoncer la détérioration du pouvoir d’achat des Libanais dont la monnaie reste indexée sur le dollar. La perturbation de la circulation en direction d’Ashrafieh était à craindre alors que l’Agence Nationale d’information a fait état de l’interruption de la circulation au niveau de la route de Choueifat.

La circulation est également coupée au niveau de Naameh au Sud de la Capitale, dans les 2 sens et au niveau de la place Elia à Saïda. À Nabatieh, fief du président de la chambre, une marche a également lieu à proximité du sérail de la ville. Au nord du Liban, la circulation est interrompue au niveau de la localité d’Al Bireh dans la province du Akkar. Les manifestants dénoncent la détérioration des conditions sociales et économiques ainsi que la dégradation de la parité entre livre libanaise et dollars ces 3 derniers jours.

La livre libanaise avait franchi, rappelle-t-on, le seuil symbolique des 5000 LL/USD au marché noir, face à l’incapacité des agents de change locaux de disposer de suffisamment de billets verts pour répondre à la demande.

À l’issue d’une réunion tripartite avec le Président de la République, le Général Michel Aoun et le Premier Ministre Hassan Diab précédant une nouvelle réunion du gouvernement au Palais Présidentiel de Baabda, le Président de la Chambre Nabih Berri a indiqué que les responsables ont convenu de réduire la parité de la livre libanaise “de moins de 4000 LL/USD à 3200 LL/USD”. Cependant, cette amélioration ne sera visible qu’à partir de lundi, estime N. Berri, qui a par ailleurs écarté toute révocation du gouverneur de la Banque du Liban, estimant ne pas pouvoir se passer de lui.

La veille jeudi, d’importantes manifestations sur l’ensemble du territoire libanais ont eu lieu. Une précédente réunion du gouvernement au Grand Sérail ,en présence du gouverneur de la Banque du Liban , du directeur de la Sûreté Générale Abbas Ibrahim et d’une délégation des agents de change, avait convenu de tenter de faire baisser la parité à 3940 LL/USD puis à 3200 LL/USD. La Banque du Liban a, de son côté, promis d’injecter des quantités importantes de billets verts sur les marchés afin de répondre à la demande toujours plus importante que l’offre, alors que sa politique, ces dernières semaines, cherchait à limiter l’apport en devises étrangères.

Marie Claude Najm, ministre de la Justice, s’en est pris au gouverneur de la Banque du Liban en l’accusant d’être à l’origine de la détérioration de la parité de la Livre Libanaise. Elle aurait ainsi tenu ces propos durant le Conseil des ministres tenu dans la matinée. La ministre a rappelé qu’un plan de sauvetage a été élaboré par le gouvernement libanais qui a par ailleurs suspendu le paiement des obligations libanaises. Cependant, “nous n’avons pas effectué l’audit comptable que nous avions promis”, regrette la ministre qui a également dénoncé le manque de volonté de la Chambre des représentants d’adopter des lois permettant réellement de lutter contre la corruption. La ministre de la justice a également appelé à ce que l’audit financier – qui devrait démarrer le plus rapidement possible – puisse s’étendre “au gouverneur, à ses adjoints, au conseil central et à tous ceux qui ont assumé la responsabilité générale dans le domaine financier des ministres, des directeurs généraux et des commissaires du gouvernement” qui se sont succédés.

Les évènements du 17 octobre ne sont pas à l’origine de la crise, souligne Marie Claude Najm mais une conséquence de la crise induite par des politiques financières erronées. Tout comme la dilapidation des fonds publics ou la corruption, la ministre estime qu’une des cause de la crise est liée à l’ingénierie financière qui a eu lieu pour couvrir les pertes des banques qui ont fait des investissements infructueux en dehors du Liban, allusion au rachat, ces dernières années, par des banques libanaises de succursales à l’étranger. S’adressant directement au gouverneur de la Banque du Liban, elle l’a tenu pour responsable de la sécurité monétaire nationale à charge pour lui de trouver une solution.