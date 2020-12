Les Lionceaux de l’Atlas (U20) en Tunisie: La qualification à la CAN 2021 en jeu

Les éliminatoires de la CAN U20, organisées sous les auspices de l’Union Nord-Africaine de Football du 15 au 27 du mois en cours, comporte outre le Maroc les sélections nationales de l’Algérie, de la Tunisie de la Libye et de l’Egypte.

Exempt pour le premier matche, la sélection marocaine affrontera dans un premier temps, la sélection algérienne puis les sélections tunisienne et libyenne et in fine la sélection égyptienne.

Seules les sélections classées première et deuxième seront qualifiées à la CAN 2021.

La sélection nationale marocaine n’a pas droit à l’erreur et doit coûte que coûte décrocher le billet de la qualification. La FRMF a mis à la disposition des joueurs et du staff technique de gros moyens pour réussir la qualification.