Les Lions de l’Atlas coachés par Houcine Ammouta rencontreront la Gambie le 7 octobre prochain, suivi par le Soudan du Sud le 9 octobre et enfin la Sierra Leone le 12 octobre. Lors de la Coupe arabe des nations, le Maroc évoluera dans le groupe « C », aux côtés de l’Arabie Saoudite, de la Jordanie et de la Palestine. La dernière édition de la coupe s’est tenue en 2012 et avait permis au Maroc d’être couronné après sa victoire en finale contre la Libye aux tirs au but.