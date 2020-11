Les manifestants anti austérité embrasent le parlement guatémaltèque 

Ciudad de Guatemala, la capitale guatémaltèque, s’est littéralement embrasée le 21 novembre 2020. Le Parlement national a été filmé en flammes pendant que des protestations contre le gouvernement et ses alliés secouaient la ville.

Des médias ont produit des images de citoyens grimpant sur le bâtiment du Congrès recouvert de graffitis multicolores et brisant les fenêtres malgré la présence d’agents de sécurité devant l’entrée principale. Des manifestants avaient installé par ailleurs une guillotine devant le bâtiment.

La police a dispersé les manifestants par des tirs de gaz lacrymogènes alors que des pompiers et du personnel de la Croix-Rouge étaient sur place pour éteindre les flammes.

Selon l’AFP, une porte-parole de l’hôpital général San-Juan-de-Dios a annoncé que 14 personnes étaient soignées pour des blessures et des intoxications aux gaz lacrymogènes après les affrontements entre manifestants et policiers.