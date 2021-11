Les manifestants dénoncent le « Pass vaccinal » : La pilule ne passe toujours pas…

Un deuxième dimanche de plus marqué au fer de la mobilisation contre le pass vaccinal le 7 novembre. A Rabat, la police a quadrillé la place où devait se tenir un rassemblement non autorisé dans le centre-ville, les manifestants ayant été dispersés dans les ruelles avoisinantes. Une vingtaine de personnes ont été interpellées, rapporte l’AFP. Si les opposants au pass vaccinal étaient moins nombreux dans la capitale que la semaine dernière, ils se sont rassemblés en plus grand nombre à Tanger (nord), selon des vidéos diffusées par le média local Analkhabar.

A Casablanca, capitale économique, les protestataires ont été dispersés par la police qui a également procédé à des interpellations, rapporte Hespress.

A Fès, capitale spirituelle, les mêmes images ont été retransmises sur les réseaux sociaux. Les manifestants contre le passe vaccinal étaient noyés, là aussi, dans des cordons sécuritaires impressionnants.

Le 21 octobre, le Maroc a lancé un pass vaccinal anti-Covid, le premier dans un pays du Maghreb. Tous les lieux clos, dont les hôtels, restaurants, cafés, commerces, salles de sport et hammams sont désormais soumis à l’obligation du pass.

Le pass est également exigé pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées. Il est aussi exigible pour pouvoir quitter le pays et/ou pour se déplacer entre les villes.

Le caractère obligatoire du pass pour avoir accès aux espaces publics a soulevé un tollé de protestations, en particulier sur les réseaux sociaux. Une pétition en ligne a recueilli des dizaines de milliers de signatures, fustigeant la mise en place «arbitraire» du pass sanitaire. Surtout que la vaccination reste volontaire et que la courbe de contaminations et de décès décroît de manière continue depuis dix semaines. L’Etat cible l’immunisation de 80% de la population (soit 30 millions de personnes). A ce jour, plus de 22,2 millions de Marocains ont reçu une deuxième dose du vaccin anti-Covid.