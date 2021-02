Les manœuvres politiques d’Abdelmadjid Tebboune

Attendues depuis le 12 décembre 2019, jour de l’élection d’Abdelmadjid Tebboune au poste de Président de la République algérienne, les élections législatives auront lieu vraisemblablement en juin, a révélé lundi Sofiane Djilali, chef du parti politique Jil Jadid (Nouvelle génération), sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale algérienne.

Après son come-back le 12 février d’Allemagne, «le Président Tebboune s’est immédiatement remis au travail, d’autant plus qu’un grand nombre d’événements attendent les Algériens», note S. Djilali, laissant penser que le chef de l’État a repris toutes ses forces après avoir été infecté par la Covid-19. Ajoutant que tous les partis politiques attendent la divulgation de la nouvelle loi électorale «pour enfin connaître les nouvelles règles et être tous rassurés qu’elle assurera la transparence et l’intégrité du processus électoral».

Reçu par le chef de l’État, dimanche 14 février, S. Djilali a été informé de la volonté de ce dernier qui «viserait à organiser les élections législatives au mois de juin 2021». Pour S.Djilali, le Parlement actuel, avec ses deux chambres, élu du temps de l’ancien pouvoir d’Abdelaziz Bouteflika, n’a «aucune crédibilité ni aucune légitimité». A ses yeux, «nous devons donc élire de nouvelles institutions propres et légitimes», rappelant que le chef de l’État «a toutes les données» nécessaires pour insuffler un réel changement dans le pays, à la hauteur des aspirations populaires qui fêteront le 22 février le deuxième anniversaire du Hirak», mouvement de contestation populaire qui a mis fin à l’ancien pouvoir.

À ce titre, S. Djilali estime que le Président Tebboune devrait «prêter attention aux cas des détenus d’opinion» et souhaite qu’il «prenne des mesures fortes à leur sujet à même de redonner confiance aux Algériens et de les unir» à cette occasion.

Le Parti du travail (trotskiste) prend le contre-pied de cette rhétorique en appelant à la fin d’un système en fin de cycle de vie. Louisa Hanoune avait fait une sortie récemment dans laquelle elle assure ne pas compter sur le système en place pour assurer le changement espéré par les Algériens.

Bien entendu, le système dispose de capacités manœuvrières non négligeables. Et il serait même tenté de mettre en place, le moment opportun, un nouveau gouvernement. Mais le mal est si profond en Algérie qu’une telle manœuvre ne réussira point à calmer les esprits. Les partisans du Hirak populaire n’entendent nullement se laisser berner par le système qui tente, désespérément, de se recycler.