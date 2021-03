Les mardis de la colère en Algérie: Malgré la répression, les étudiants défient toujours le système

C’est dans la capitale Alger que la colère estudiantine a été des plus fortes. En effet, les étudiants ont battu le pavé pour marquer le 108ème mardi du Hirak estudiantin. Les manifestants ont changé à plusieurs reprises d’itinéraires en empruntant d’autres boulevards afin d’éviter les impressionnants cordons de police déployés pour étouffer dans l’œuf toute velléité de contestation.

Depuis la Place des Martyrs, c’est par grappes compactes que les manifestants ont conflué vers la rue Asselah Hocine pour se regrouper, enfin, au niveau de la Grande Poste. Comme d’habitude, les manifestants ont scandé les mêmes slogans contre le régime en entonnant « Algérie libre et démocratique », « Etat civil et pas militaire », « Justice indépendance », « presse libre »…

Les banderoles brandies à l’occasion ont repris les mêmes mots d’ordre. Les protestataires ont dénoncé le président mal élu, Abdelmadjid Tebboune, propulsé en décembre 2019 à la tête de l’Etat lors d’un scrutin massivement boycotté. Pour les manifestants, étudiants ou non, le Président par défaut ne fait pas l’affaire. “Tebboune Mezawer jabouh L3assker, makach Char3iya “, le Président Tebboune étant assimilé par le Hirak à un pantin placé là où il officie par les militaires.

Les étudiants revendiquent haut et fort la libération de tous les détenus d’opinion, et notamment leur camarade, Miloud Ben Rouane toujours en prison. Les manifestants ont aussi exprimé leur rejet des élections législatives anticipées prévues le 12 juin prochain. Le refus de ces élections a été une nouvelle fois exprimée haut et fort à travers plusieurs pancartes et slogans. Les manifestants ont parcouru les grands axes menant vers la Grande Poste où ils ont organisé un sit-in, avant de poursuivre leur marche vers la Place Audin, les protestataires ont également tenté de marcher vers l’assemblée nationale populaire APN mais ils en ont été empêchés par d’imposants dispositifs policiers. La police n’a pas hésité à charger les manifestants et procédé à plusieurs arrestations. Le durcissement du système est devenu palpable depuis que le Hirak populaire, organisé chaque vendredi, a repris du poil de la bête. Nul doute que la condamnation par la communauté internationale de la répression déployée par le système est à même de redonner plus d’espoir aux manifestants. Lesquels auraient pu prendre une autre dimension si les barrages de filtrage n’avaient pas empêché les militaires à la retraite, en colère eux aussi, de se joindre aux étudiants. Mais il faut croire que ce n’est que partie remise. Surtout que le ras-le-bol est général face à une situation socio-économique des plus pénibles…

La veille, plusieurs milliers d’automobilistes sont restés bloqués par le dispositif spécial mis en place par les services de sécurité à l’occasion de la marche des retraités, des radiés de l’armée, des invalides et de leurs ayants droit pour exiger la satisfaction de leurs revendications socioprofessionnelles. Aux portes d’Alger, de violents affrontements ont opposé les forces de sécurité à des centaines de retraités de l’armée. Un remake a eu lieu aussi mardi matin à l’entrée de la localité de Bentalha, située à environ 15 kilomètres au Sud d’Alger. A Béjaia, les forces de sécurité ont réprimé sévèrement les étudiants de l’Université Abderrahmane Mira qui ont tenté d’organiser une imposante marche dans les rues de la ville. Des étudiants ont été passés à tabac et d’autres ont été brutalement bastonnés. Plusieurs voix avaient dénoncé le rouleau compresseur répressif qui a été déroulé sans justification aucune.

La police change de tête

On signalera aussi le limogeage du patron de la DGSN, Khelifa Ounissi, intervenu, selon des médias, à la suite de plusieurs plaintes déposées contre les forces de police pour des violences, brutalités, voire des actes de torture commis au sein de plusieurs commissariats de Police en Algérie.

K. Ounissi qui dirigeait la DGSN depuis fin août 2019 laisse derrière lui un bilan « catastrophique». Depuis son installation à la tête de la DGSN au mois d’Aout 2019 par le Président par Intérim Abdelkader Bensalah, la DGSN a focalisé les critiques pour ses graves dérapages…

Son remplaçant Farid Zineddine Bencheikh est un ancien membre de la maison dont on loue l’expérience. Cette nomination intervient dans un contexte très houleux car la Police algérienne qui n’a jamais été autant impopulaire aux yeux des citoyens algériens et de la communauté internationale.

Le système a donc choisi de faire sauter le fusible K. Ounissi, accablé de tous les maux d’un régime qui n’arrive pas à s’accommoder d’une contestation populaire qui exige son départ. L’Algérie a essuyé, pour la répression sanglante ainsi déployée, les critiques les plus acerbes de la part de la communauté internationale. Pour rappel, le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU n’a eu de cesse de rappeler à l’ordre le système algérien qui se révèle au fil des jours incorrigible.…