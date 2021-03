Les fortes pluies qui ont inondé Alger n’ont pas dissuadé les étudiants algériens de battre le pavé, une fois de plus, rejoints en cela par nombre de citoyens toujours séduits par le Hirak et ses slogans mobilisateurs anti-système. La forte présence policière n’a en rien altéré la très forte détermination de milliers d’étudiants, soutenus par des citoyens, à exprimer leur « dégoût » à l’endroit d’un système aussi corrompu que criminel.

Les slogans scandés par le peuple algérien et qui appellent au changement radical du système politique en Algérie ont été repris de plus belle par les milliers de gorges qui ont investi le centre de la capitale algérienne. «Dawla madania, machi askaria !» Etat civil et non militaire » «Djazair horra dimocratia ! Algérie libre et démocratique »), «Achaab yourid al-aistiqlal » (le peuple veut l’indépendance), restent les points forts de la revendication populaire.

Les étudiants qui réclament le départ du système n’ont pas manqué de donner de la voix aussi à Constantine, Bejaïa et d’autres Wilayas. A Tizi Ouzou, en Kabylie, la police a empêché la marche des étudiants et procédé, après des charges répressives, à au moins une dizaine d’arrestations d’activistes et de manifestants. Il faut croire que la parenthèse de la pandémie a été fermée par les manifestants, étudiants et citoyens ayant choisi, face au blocage politico-institutionnel, de redonner vie au Hirak populaire.

Après la marche massive des femmes pour la défense de leurs droits (abrogation du Code de la famille, du patriarcat, des violences faites aux femmes et instauration de lois civiles égalitaires), mais aussi pour exiger le départ du système vermoulu, les étudiants ont bravé les consignes de sécurité sanitaire pour exprimer leur ras-le-bol. De quoi ébranler le système qui persiste à louvoyer au lieu de répondre aux attentes d’un peuple assoiffé de liberté, et d’indépendance d’un système pourri. Les sécuritaires qui peinent à contenir l’élan du Hirak populaire craignent la mobilisation déjà programmée pour vendredi prochain. Assurément, l’Algérie qui vibre au rythme des manifestations populaires s’achemine vers une désobéissance civile.