Les marines chinoise, russe et iranienne en manœuvres

Après les exercices navals conjoints de décembre 2019 entre les trois pays, qui s’étaient déroulés dans l’océan Indien et le golfe d’Oman, les forces armées chinoises, russes et iraniennes se rencontreront désormais à nouveau dans le cadre d’un exercice naval dans le Nord de l’océan Indien.

Si les trois puissances ne cachent pas leur proximité dans la sphère géopolitique, géoéconomique et sécuritaire internationale, il n’empêche qu’à chaque nouvelle action du triumvirat, les pays occidentaux, comme les pays rivaux de l’Iran, montrent leur irritation.

France Info considère ainsi que les trois nations présentent désormais un front uni face à leurs rivaux occidentaux. Moscou, Pékin et Téhéran sont considérés par Washington comme les principaux adversaires, voire aussi du bloc occidentalo-atlantiste dans son ensemble.

Les conclusions auxquelles aboutissent les médias mainstream passent sous silence le fait que l’alliance entre les trois pays n’est pas à sa base une alliance destinée contre un bloc particulier, mais pluÔt la conjonction d’intérêts de trois grandes civilisations menant des politiques indépendantes et souveraines. Les trois nations appartiennent par ailleurs au grand espace eurasien, dans lequel leurs visions convergent sur nombre de dossiers. Des convergences que l’on retrouve également sur de nombreux dossiers internationaux, qui dépassent le cadre strictement eurasien, indiquent nombre d’observateurs

Ainsi, Moscou, Pékin et Téhéran militent en faveur du concept multipolaire du monde, devenu réalité, et partagent des positions similaires ou proches sur des défis majeurs comme la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui représente à elle seule près de la moitié de la population mondiale, des ressources naturelles stratégiques en grande quantité, les trois puissances entendent aussi raffermir leurs liens grâce aux routes commerciales stratégiques à grands potentiels. C’est bien la montée en puissance de ce nouvel axe qui met à mal stratégistes et establishment occidentaux…

L’axe Chine-Russie-Iran qui joue effectivement un rôle de premier plan, gène nombre d’intérêts. Surtout que les actions conjointes du triumvirat, notamment la coordination militaro-sécuritaire, politique et économique renforcent un peu plus ce concept d’une communauté internationale au sens large du terme. …