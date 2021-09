Les Marocains aux jeux paralympiques de Tokyo : L’athlétisme sauve la mise

Les performances des athlètes marocains ont permis au Maroc de se hisser à la 30e place au classement des médailles, que ce soit en médaille d’or ou nombre total de médaille, sur les 87 pays médaillés.

En athlétisme, 4 médailles d’or et des records du monde ou paralympiques, ont ainsi été réalisés. Les athlètes femmes ont arraché 4 des 11 médailles glanées, deux en argent et deux en bronze. Seule exception à la règle, le cécifoot. En effet, la sélection marocaine a pu avoir le bronze.

Pour rappel, les médailles d’or ont été le lot de

Abdeslam Hili, 400m homme T12, record du monde ;

Ayoub Sadni, 400m homme T47, record du monde ;

El Amin Chentouf, Marathon homme T12, record paralympique ; et

Zakariae Derehem, Lancer du poids homme F33, record paralympique.

L’argent est revenu à Mohammed Amguoun, 400m homme T13 ;

Azeddine Nouiri, lancer du poids homme F34 ; Youssra Karim, Lancer du disque femme F41 ; et Fouzia El Kassioui, Lancer du poids femme F33.

Enfin, le bronze a été le lot de Hayat El Garaa, Lancer du disque femme F41 et Saida Amoudi, Lancer du poids femme F34… Cela sans oublier la sélection de cécifoot (Samir Bara, Houssam Ghilli, Kamal Boughlam, Imad Berka, Said El-Mselek, Ayoub Hadimi, Elhabib Ait Bajja, Zouhair Snisla, Abderrazak Hattab et Abdellali Ait Al Hakem).

Le Roi Mohammed VI a, pour rappel, adressé des messages de félicitations aux champions marocains médaillés aux Jeux Paralympiques de Tokyo.