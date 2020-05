Les Marocains bloqués à l’étranger en appellent au Roi

Sans réponse depuis deux mois, les Marocains bloqués à l’étranger depuis la fermeture des frontières marocaines demandent à regagner le pays. Si le ministre des Affaires étrangères s’est exprimé sur le sujet, aucune date n’a été communiquée pour l’instant.

«Après avoir perdu l’espoir que ce gouvernement nous rapatrie, comme l’ont fait tous les pays, nous nous déclarons contraints d’organiser des sit-in de protestation devant les consulats marocains dans divers pays du monde», écrivent-ils dans un communiqué. Les manifestation sont programmées, rappelle le communiqué, pour lundi 11 mai 2020 à partir de 13h.

Par ailleurs, ils appellent à une intervention royale, en plus de celle du Parlement «en tant qu’institution qui a le droit de contrôler l’action du gouvernement d’exercer ses pouvoirs pour exhorter le gouvernement à assumer ses responsabilités et nous rapatrier le plus tôt possible».

Ils sont plus de 22.000 ressortissants marocains qui se sont retrouvés bloqués à l’étranger après que le Maroc ait décidé de se mettre sous cloche, dès le 12 mars, pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde.

Si les ambassades et consulats sur place ont prêté main forte durant cette situation inédite, beaucoup regrettent le silence et l’inaction du gouvernement. «Le Maroc a échoué à rapatrier ses citoyens», ont-ils spécifié dans une autre lettre parvenue le 30 avril à l’Ambassade du Maroc à Paris. En colère, ils ajoutent ne plus «vouloir de promesse, mais un plan clair pour les rapatrier».

Dans ce sens, les auteurs de la lettre estiment que le gouvernement les a complètement abandonné et qu’après deux mois de blocage, il «n’a pas fourni les justifications nécessaires pour son attitude opaque et négligente».