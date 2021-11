Les Marocains investissent dans le dur : L’appel du « paradis espagnol »…

Les ressortissants marocains ont damé le pion aux Britanniques qui ont acheté 4 614 maisons, soit 9,7 % du total et les Roumains avec 3 770 logements, soit 6,5%. «Les Marocains évincent les Britanniques, qui étaient en tête des transactions en Espagne au second semestre 2020, avec 13% des transactions», lit-on.

Entre janvier et juin derniers, l’achat de logements par des étrangers a augmenté de 47 % en taux interannuel, enregistrant 47 683 transactions. «Cette augmentation est fortement conditionnée par les baisses du premier semestre 2020, qui à leur tour reflètent les effets de la pandémie de Covid-19. Or, les opérations réalisées par des étrangers représentaient 15,4% du total des ventes au niveau national, inférieur à la moyenne entre 2012 et 2019 (18,7%)», expliquent les notaires.

Les étrangers résidents ont réalisé 66,1% des achats, ce qui représente une augmentation de 55,5% par rapport au premier semestre 2020. Alors que les 33,9% restants ont été réalisés par des non-résidents, soit 32,9% de plus en taux interannuel.

Les achats effectués par les étrangers non résidents ont fortement augmenté au cours des six premiers mois de l’année. Les plus fortes hausses sont le fait des Suisses (+90,2% sur un an), des Allemands (+75,1%) et des Marocains (+74,8%).

De plus, parmi les étrangers résidents, ceux du Maroc et de Roumanie étaient les principaux acheteurs dans presque tout le pays, sauf en Galice ou dans les archipels, où la part des acheteurs allemands, italiens, portugais ou britanniques était plus élevée.

Les Marocains ont été à l’origine de 50% des achats de logements par des étrangers à Murcie, 40% des achats exécutés en Estrémadure et 34% à La Rioja, alors que les Roumains ont dominé les acquisitions en Castille-La Manche et en Aragon, avec 33% des achats effectués par des étrangers.

Bien qu’étant ceux qui ont acheté le plus de maisons en Espagne, les Marocains sont ceux qui ont payé le prix moyen le plus bas au mètre carré, soit 640 euros.