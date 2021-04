Les Marocains investissent toujours en France: Six projets concrétisés en période de pandémie…

En 2020, pas moins de 6 projets marocains se sont implantés en France, créant ainsi 40 emplois, a-t-il expliqué en présentant le bilan des investissements internationaux en France. Et d’ajouter que d’autres projets devaient voir le jour courant 2020 mais ont été reportés à 2021 à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Selon S. Lecoq, trois pays africains figurent dans le top 25 des investisseurs internationaux en France, dont la Tunisie à la 20ème place, le Maroc à la 22ème place et, la Côte d’Ivoire à la 25ème place. Au niveau africain, le Maroc est en deuxième place après la Tunisie qui comptabilise 8 projets et 194 emplois.

Concernant les projets marocains en France, l’activité Invest de Business France a accompagné 6 nouveaux projets durant les trois premiers mois de 2021, tout en ajoutant que plus de 66 projets ont été accompagnés entre 2015 et 2020 soit une douzaine de projets par an.

« Nous avons enregistré 20 projets d’origine marocaine aboutis en France, soit une moyenne de 4 projets par an » entre 2016 et 2020 et, depuis 2018, « une bonne dynamique des projets non seulement en Afrique mais en particulier au Maroc avec 18 à 20 projets par an ». Pour 2021, « nous tablons sur une dizaine de projets marocains aboutis, mais surtout nous continuerons à encourager les entreprises marocaines, tous secteurs et tailles confondus, à penser à se développer en Europe via la France », a-t-il déclaré.

Selon Cécile Humbert-Bouvier, cheffe du service économique régional à l’ambassade de France au Maroc, il y a eu une « très importante » dynamique des investissements marocains en France qui « a pris de l’ampleur depuis 2015 ». Et ce bilan 2020 des investissements internationaux en France « témoigne à la fois de la résilience de l’économie française à cette crise et du maintien de la confiance des investisseurs internationaux pour ce pays », a-t-elle ajouté.

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire mondiale ayant affecté l’économie mondiale, la France a attiré près de 1.215 décisions d’investissement qui ont créé ou maintenu 34.567 emplois, représentant une baisse de 17% du nombre de projets d’investissements en 2020 par rapport à 2019, mais reste toutefois supérieur à 2018. Le domaine de la santé a enregistré une hausse de 40% du nombre de projets d’investissement en 2020 par rapport à 2019, dans ce contexte de crise sanitaire.