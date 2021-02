Les Marocains tournent le dos aux politiques et au parlement

Dans sa deuxième édition de son indice de confiance (Trust Index). Publié sous le titre «La crise comme occasion de renforcer la confiance», il ressort que 60% des personnes sondées estiment que les Marocains se font confiance, alors que 61% assurent faire assez confiance aux autres. Cependant, ils sont 99% à affirmer faire confiance à leur famille nucléaire et 85% à leur famille élargie. Dès lors, normal que 72% des répondants disent ne pas faire confiance aux personnes qu’ils rencontrent pour la première fois, 67% d’entre eux ne font pas confiance aux personnes d’autres religions, 64% ne font pas confiance aux personnes d’autres nationalités, 45% ne font pas confiance à leurs voisins et 37 % ne font pas confiance à leurs amis.

Mais lorsqu’il s’agit des liens d’amitié avec des étrangers (personnes d’autres religions ou orientations sexuelles et réfugiés), 71% des sondés ne craignent pas d’avoir des amis d’une religion différente, 74% acceptent d’avoir des amis réfugiés, 29% acceptent des amis athées alors que 19% acceptent d’avoir des amis homosexuels.

Ce rapport qui combine les techniques de recherche quantitatives et qualitatives pour sonder 1 400 personnes (18 ans et plus) entre le 15 juillet et le 31 août, brosse un panorama des plus inquiétants pour les politiques. En effet, les sondés interrogés sur leur confiance dans la politique ont dévoilé un intérêt assez limité pour les questions politiques actuelles. Seuls près de 36% ont déclaré suivre la politique avec intérêt contre 46% qui ne la suivent pas du tout. Quant à l’implication dans la politique formelle, 98% des sondés déclarent n’appartenir à aucun parti politique. Et si 32% affirment envisager de participer aux prochaines élections (en 2021), près des deux tiers (64%) ne prévoient pas de voter aux prochaines élections.

Les résultats de l’étude confirment aussi les mêmes conclusions que celles de l’édition précédente concernant le manque de confiance dans les institutions élues. Ainsi, 74% des Marocains ont déclaré ne pas faire confiance aux familles politiques en présence (contre 69% l’année dernière). En outre, 70% disent ne pas faire confiance au parlement. Le rapport affirme, a contrario, une «augmentation de la confiance dans le gouvernement» : 50% des Marocains font confiance à l’exécutif, contre 23% l’année dernière.