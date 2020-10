Les membres de l’OTAN passent à la caisse…

“Cette année sera la sixième année consécutive de hausse des dépenses militaires par les alliés européens et le Canada, avec une progression réelle de 4,3%. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive”, a déclaré J. Stoltenberg lors d’une conférence de presse, à la veille d’une réunion par visioconférence des ministres de la Défense de l’organisation.

L’Organisation du traité de l’Atlantique nord a publié mercredi ses chiffres sur les dépenses de défense de ses membres. D’après ces données, qui ne sont que des estimations pour 2019 et 2020, les Etats-Unis devraient encore fournir de très loin le plus gros effort budgétaire, avec des dépenses représentant 3,87% de leur PIB.

Les pays de l’Otan, Allemagne en tête, sont budgétairement sous la pression du président américain qui leur réclame un effort plus massif pour arriver à l’objectif de dépenses égales à 2% du PIB. Sur les 30 pays membres, 10 se situeraient au-dessus de ce seuil en 2020, dont la Grèce (2,58%), le Royaume-Uni (2,43%), la Pologne (2,30%) et la France (2,11%). Ils n’étaient que trois l’an dernier (Etats-Unis, Grèce et Royaume-Uni). L’Allemagne resterait encore en-dessous (1,57%), tout comme le Canada (1,45%).

Les ministres de la Défense des pays de l’Otan doivent se réunir jeudi et vendredi par téléconférence. Parmi les sujets abordés, sera discutée “la juste répartition du fardeau” militaire, a indiqué J. Stoltenberg.