Les ménages dirigés par une femme en situation difficile

Dans un rapport d’analyse genre de l’impact de la pandémie COVID-19 sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages, le HCP indique que les ménages dirigés par une femme ont rencontré plus de difficultés que les ménages dirigés par un homme, ajoutant qu’avant même de naitre, les enfants issus de familles dirigées par des femmes vivent une situation d’inégalité des chances aggravée par la crise.

En effet, durant le confinement, les ménages dirigés par des femmes ont davantage pâti que ceux dirigés par leurs homologues hommes. Que ce soit au niveau des disparités dans l’accès aux soins, à l’enseignement à distance (pour les enfants scolarisés) ou encore dans le maintien de l’activité et des revenus et même dans le bénéfice des aides de l’Etat. Pour les soins, les principales raisons tiennent aux difficultés de déplacement (notamment en milieu rural).

En effet, en distinguant les maladies, il est à noter, par exemple, que pour les consultations pré et post natales, les femmes appartenant à des ménages dirigés par les hommes disposent d’un meilleur accès que celles relevant des ménages dirigés par des femmes. Pour le suivi de l’enseignement à distance, les difficultés des enfants des ménages tenus par des femmes tiennent à la moindre disponibilité des outils didactiques et aux faibles moyens et disponibilités pour garantir leur accompagnement. Le plus faible accès des femmes aux aides publiques dispensées par les autorités pour pallier la perte d’activité et de revenus, s’explique par leur moindre fréquence d’enregistrement à la CNSS. Et de ce fait, elles sont plus nombreuses à compter sur les transferts familiaux, qui sont plus aléatoires.

La capacité à retrouver une activité à la sortie du confinement s’est révélée moins élevée pour les femmes. Cette situation d’instabilité contribue à élucider le fait que les femmes ont plus souffert du poids des contraintes financières. Enfin, comme conséquence de l’aggravation de ces diverses disparités, les femmes ont été plus en proie à l’anxiété et aux troubles psychologiques.

Ce produit par le HCP et lONU-Femmes rapport analyse les conséquences de la crise sanitaire ainsi que des diverses dispositions prises pour en atténuer les effets. Il met en exergue la dimension genre dans l’acuité du vécu de la crise et les bénéfices tirés des politiques publiques palliatives implémentées. Ce rapport s’inscrit dans le cadre du programme de partenariat entre le HCP et ONU-Femmes intitulé « Les Femmes Comptent » dont l’objectif est de promouvoir un environnement institutionnel favorable à la production, la dissémination et l’utilisation des statistiques sensibles au genre, renforcer la production de statistiques sensibles au genre et appuyer la diffusion et l’accessibilité des statistiques sensibles au genre auprès de l’ensemble des utilisateurs au Maroc.