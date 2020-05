Les mesures d’urgences pour une sortie de crise du secteur de l’immobilier

Le secteur de l’immobilier qui représente à lui seul 14% du PIB marocain et 1 million d’emplois, souffrait déjà avant la crise du covid-19 et ce depuis plusieurs années, mais les mesures de confinement l’ont, comme beaucoup d’autres secteurs, mis quasiment à l’arrêt.

Relancer ce secteur, pour le moins critique pour l’avenir de l’économie nationale était au centre d’un webinaire organisé par Injaz Solutions, société spécialisée dans le conseil et la commercialisation immobilière en partenariat avec la banque CIH, ainsi que certains des professionnels les plus aguerris du secteur.

Pour ces derniers, le secteur n’était pas exactement florissant avant la crise sanitaire. Suite à cette dernière, les chantiers sont quasiment à l’arrêt au même titre que la commercialisation et les recouvrements ce qui impacte fortement la trésorerie des entreprises du secteur, les salaires et le paiement d’impôts et taxes. Cette situation engendre un besoin en fonds de roulement chez les promoteurs dû à une baisse exponentielle des flux d’encaissement impactant de facto le résultat 2020 et surtout les paiements futurs aux entreprises de construction. La réserve foncière permettra toutefois de compenser partiellement et de servir comme boosteur d’une possible relance.

Sauver les meubles et repartir sur du solide

Au-delà de cet état des lieux, les différents participants au webinaire sont venus proposer une série de mesures structurelles et conjoncturelles à même d’assurer la relance de ce secteur vital. Il s’agit notamment de la relance de la demande avec des incitations aux acquéreurs. Au niveau de l’offre, les experts préconisent la baisse du coût de revient à travers la révision de la loi sur la taxe de la TNB afin d’exempter les promoteurs qui ne font pas de la spéculation, la révision du système de référentiel (post COVID-19), et la réduction des droits d’enregistrements, la baisse de la TVA. Il faudra également développer le logement destiné à la classe moyenne ainsi que le volet locatif. Enfin les professionnels ont appelé à la normalisation et la sécurisation des transactions à travers l’application effective de la VEFA. La forte baisse des transactions étant également enregistrée à l’internationale, les panélistes n’ont pas manqué de recommander que le secteur de l’immobilier marocain s’inspire des initiatives des pays partenaires, comme la France qui a par exemple instauré une mesure de soutien à travers l’achat de 40.000 logements et leurs mises en location.