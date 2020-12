Les militants d’EIPR retrouvent, par magie, la liberté en Egypte

Le registre des droits humains en Egypte continue de défrayer la chronique à l’heure où les chiffres font état de plusieurs milliers de détenus qui croupissent dans divers centres de détention. Il en sera certainement fait cas lors de la visite à Paris, dès dimanche, du maréchal al Sissi. En prévision de cela, le système égyptien a décidé de clore le chapitre de Gasser Abdel Razek, arrêté en compagnie d’autres dirigeants de l’Initiative égyptienne pour les droits personnels (EIPR) à la mi-novembre. Un tour de vis répressif qui avait soulevé une vague de protestations internationales, y compris de la part de la France.

En face, les autorités égyptiennes se montraient intraitables et le ministère des Affaires étrangères avait même qualifié le communiqué français d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Egypte, alimentant de la sorte la tension entre Paris et Le Caire dont les relations étaient jusque là « coulantes ».

Les membres du groupe de l’EIPR étaient accusés notamment d’« appartenance à un groupe terroriste » et de « diffusion de fausses informations », chefs d’accusations désormais usuels sous le système Al Sissi. Ils ont été écroués juste après une visite début novembre de plusieurs ambassadeurs et de diplomates étrangers aux locaux de l’ONG au Caire.

Pour vider l’abcès, la solution qui a été trouvée à trait à la soudaine adoption du décret exécutif de la loi des ONG remontant à 2017 et qui restait jusque-là lettre morte. La principale accusation faite à l’EIPR était d’être enregistrée en tant que société et non comme ONG. « Erreur corrigée » par la déposition d’une demande d’enregistrement en tant qu’organisation à but non lucratif par l’EIPR. Les accusations de « diffusion de fausses informations » et d’« appartenance à un groupe terroriste » semblent avoir été oubliées. Mais cela ne clos évidemment pas le dossier des détenus d’opinion en Egypte… Là où le maréchal Al Sissi dispose d’un lourd passif…